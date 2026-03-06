Petro inicia gira internacional en EE. UU. y Austria, aunque volverá al país para votar por Congreso

El presidente Gustavo Petro inició este viernes su agenda en Chicago, Estados Unidos, donde se encuentra para asistir a las honras fúnebres del reverendo Jesse Jackson.
La agenda del mandatario contempla además un almuerzo de trabajo con una delegación de concejales de Chicago a las 2:00 p.m., una reunión con el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, a las 4:00 p.m., y un encuentro con el gobernador del estado de Illinois, Jay Robert Pritzker, a las 5:00 p.m. La jornada cerrará con una visita al DuSable Black History Museum and Education Center a las 6:00 p.m.
Petro regresará al país el sábado 7 de marzo en la noche. El domingo 8 de marzo ejercerá su derecho al voto y seguirá el desarrollo de la jornada electoral. En la tarde o noche de ese mismo día viajará a Viena para participar en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, de donde tiene previsto regresar el miércoles 11 de marzo.
Durante ambos viajes, el ministro delegatario será el titular de Hacienda, Germán Ávila Plazas.
Colombia ante la ONU con cifras de cultivos en la mira
La participación de Petro en la Comisión de Estupefacientes de la ONU llega en un momento sensible para Colombia. El foro es un escenario clave para que el país exponga los resultados de su política de drogas, duramente cuestionada por el incremento sostenido en los cultivos de uso ilícito.
El Gobierno, sin embargo, ha rechazado esas cifras y ha argumentado que el aumento en las hectáreas registradas responde a fallas metodológicas en los estudios de la ONU, no a un fracaso de su política.
Se espera que en ese viaje oficial acompañen al presidente Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y la embajadora de Colombia en Austria, Marcela Tovar.