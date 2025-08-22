Ejército, Policía y Fiscalía capturan a alias «El Mocho», implicado en ataques con explosivos en Cali y Jamundí

En una operación conjunta del Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias “El Mocho”, señalado como uno de los responsables de los atentados ocurridos en Cali, entre ellos el ataque a la Base Aérea Marco Fidel Suárez y los hechos del pasado 10 de junio.
De acuerdo con la investigación, el detenido sería cabecilla de las milicias urbanas del grupo terrorista Jaime Martínez, estructura a la que se le atribuye la coordinación de acciones con explosivos en el área metropolitana de Cali y en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca
Antecedentes criminales
De acuerdo con las autoridades, “El Mocho” sería responsable de asesinatos selectivos en las comunas 14 y 1 de Cali, además de estar vinculado al reclutamiento de menores en varios barrios del oriente de la ciudad, entre ellos Manuela Beltrán, Mojica, Llano Verde, El Vergel y Los Mangos, en el Distrito de Aguablanca.
Asimismo, habría coordinado extorsiones a comerciantes y expendios locales, y planeado actividades delictivas relacionadas con secuestros y cobros extorsivos en el sur de Cali y la zona de Aguablanca.
El capturado tenía en su contra la orden de captura Nº 98 del 13 de agosto de 2025, emitida por el Juzgado 101 Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante de Buga. Se le imputan los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.
Las Fuerzas Militares señalaron que esta captura constituye un golpe determinante contra el grupo Jaime Martínez, al debilitar su capacidad de intimidación sobre la población civil y su accionar armado contra la Fuerza Pública en el Valle del Cauca y el suroccidente del país.