El 8 de marzo empieza la carrera presidencial: consultas definen el primer filtro rumbo a 2026

Los colombianos volverán a las urnas el 8 de marzo, una fecha que marcará el primer gran filtro de la carrera hacia la Presidencia de 2026. Ese día se realizarán las consultas interpartidistas que empezarán a definir el tablero político y a medir la capacidad de movilización de las principales coaliciones.
En el bloque de derecha y centroderecha, la contienda se articulará bajo el rótulo de “Gran Consulta por Colombia”, una alianza que ya cuenta con ocho aspirantes confirmados. La principal novedad es el ingreso de la senadora Paloma Valencia, quien representará al Centro Democrático, luego de que el partido definiera sumarse formalmente a este mecanismo.
A la lista se suman Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria y Daniel Palacios, en una apuesta por consolidar un solo candidato.
Por otro lado, Juan Carlos Pinzón aún no ha definido si se sumará a la “Gran Consulta por Colombia”. Señaló que ha sostenido conversaciones positivas con los integrantes de la coalición y que la decisión se tomará en las próximas semanas.
El Pacto Amplio y la apuesta por la continuidad
En simultáneo, el sector que respalda la reelección del proyecto político del Gobierno competirá bajo la bandera del “Pacto Amplio”, una coalición que, por ahora, tiene como precandidatos a Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Desde este bloque han dejado abierta la posibilidad de sumar más nombres y reconocen que aún faltan figuras que han acompañado el programa de gobierno en los últimos tres años, como los exministros Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo.
El factor Daniel Quintero y el debate jurídico
A este escenario se sumó el anuncio del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró que participará en la consulta del Pacto Amplio. “Participaré en la consulta del Pacto Amplio el próximo 8 de marzo”, afirmó. Pero su eventual ingreso aún debe resolverse tanto en el plano político como jurídico.
El principal obstáculo es que Quintero ya apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, un proceso que ganó Iván Cepeda y cuyos resultados son de obligatorio cumplimiento, incluido el compromiso de apoyar al vencedor.
Con este telón de fondo, las consultas del 8 de marzo se perfilan como el primer gran pulso político de 2026 y la reorganización temprana de las fuerzas que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.