El impacto positivo que han recibido Iván Cepeda y Paloma Valencia tras elegir sus fórmulas a la Vicepresidencia

Las fórmulas vicepresidenciales comienzan a consolidarse como un factor determinante en el panorama electoral de cara a los comicios que definirán al sucesor del presidente Gustavo Petro. Más allá de su rol tradicional, estas duplas han adquirido un peso estratégico en la configuración de las campañas y en la percepción de los votantes.
De acuerdo con una reciente encuesta elaborada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio, el 52,1 % de los ciudadanos consultados reconoce que la elección del candidato a la Vicepresidencia incide directamente en su intención de voto. Este resultado confirma que la figura vicepresidencial dejó de ser un complemento protocolario para convertirse en un elemento clave en la toma de decisiones del electorado.
En este contexto, Juan Daniel Oviedo se posiciona como uno de los nombres con mayor favorabilidad. Según la medición, ocupa el segundo lugar entre los aspirantes a la Vicepresidencia con mejor imagen, al alcanzar un 25,8 %. Su desempeño lo ubica muy cerca de Aída Quilcué, quien registra un 26,8 % de aprobación como fórmula del senador Iván Cepeda, superándolo por un margen estrecho.
Más rezagado aparece José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, quien se encuentra a más de 10 puntos de distancia de Oviedo en términos de imagen. Esta diferencia coincide con la disminución en la intención de voto de Abelardo de la Espriella del partido Defensores de la Patria, lo que sugiere una correlación entre la percepción de la fórmula vicepresidencial y el desempeño electoral de la campaña.
El perfil de Oviedo, caracterizado por una imagen técnica y menos ideologizada, le ha permitido conectar con sectores urbanos e independientes. Su posicionamiento en el centro político ha contribuido a que la candidatura de Paloma Valencia sea percibida por algunos votantes como una opción menos polarizada, lo que podría ampliar su alcance dentro del electorado de centro-derecha.
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Analistas políticos consultados por La FM, entre ellos Germán Medina, Andrés Segura y Ángel Becasino, coinciden en señalar que las fórmulas de Oviedo y Quilcué son, hasta el momento, las más acertadas en términos estratégicos. En contraste, consideran que la campaña de De la Espriella atraviesa un momento de estancamiento, a la espera de un eventual repunte que le permita recuperar visibilidad.
En cuanto a Quilcué, los expertos advierten que su presencia refuerza una identificación más marcada con sectores de izquierda, lo que podría limitar la expansión hacia votantes de centro. Según este análisis, su fórmula consolidaría un electorado ya existente, pero con menor margen de crecimiento en otros segmentos.
Por su parte, José Manuel Restrepo representa una alternativa de perfil técnico dentro de su campaña. No obstante, su imagen enfrenta resistencias: el 15,4 % de los encuestados lo identifica como el aspirante vicepresidencial que menos le agrada, lo que refleja una percepción dividida y plantea desafíos adicionales para su posicionamiento en la contienda electoral.
En contraste, las fórmulas vicepresidenciales que acompañan las candidaturas de Sergio Fajardo y Claudia López no han logrado incidir de manera significativa en la intención de voto. Tanto Edna Bonilla, quien integra la fórmula con Fajardo, como Leonardo Huerta, compañero de López, han tenido una participación limitada en términos de impacto electoral, lo que se refleja en su escasa capacidad para fortalecer las respectivas campañas presidenciales.
Es así, que la presencia de estos aspirantes a la Vicepresidencia no ha contribuido de forma determinante a ampliar las bases de apoyo ni a generar un impulso adicional en las encuestas. En un escenario electoral cada vez más competitivo, donde los márgenes de crecimiento son reducidos y la disputa por el electorado indeciso resulta clave, la falta de protagonismo de estas fórmulas representa un desafío para ambas campañas.
Ficha técnica
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CAMBIO Comunicaciones S.A.S.
FUENTE DE FINANCIACIÓN: CAMBIO Comunicaciones S.A.S.
UNIVERSO REPRESENTADO: Población civil colombiana, hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en el territorio nacional, con intención de participar en las elecciones a la Presidencia de la República.
PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Medir intención de voto a la presidencia de la república, imagen de los nombres vicepresidenciales, problemas del país, prioridades del próximo presidente e imagen del presidente.
DISEÑO DE MUESTREO (tipo de procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales) Para la selección de las unidades de muestreo se considera un diseño estratificado multietápico, en el que los estratos corresponden al cruce entre las regiones geográficas y los tipos de municipios definidos por la Ley 2494 de 2025.
Las regiones geográficas consideradas son: Caribe, Centro–Oriente, Centro–Sur–Amazonía, Eje Cafetero, Llano y Pacífico conformadas según el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020. Dentro de cada región, los municipios se clasifican en cuatro tipos: inclusión forzosa, grandes, medianos y pequeños. Las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Cúcuta, Soacha y Villavicencio se incluyen de manera forzosa, ya sea por superar los 800.000 habitantes, por ser las de mayor población en regiones que no cuentan con municipios que superen dicho umbral, o por criterios de representatividad regional. Para los demás estratos, la selección de municipios se realiza mediante muestreo con probabilidad proporcional al tamaño, utilizando como medida de tamaño la proyección poblacional PostCOVID 2026 del DANE. Este procedimiento asegura que la probabilidad de selección sea consistente con el tamaño relativo de la población objetivo en cada municipio y permite mantener la cobertura territorial exigida por la norma para estudios de alcance nacional. Dentro de cada municipio seleccionado, se procede a la selección de unidades secundarias de muestreo correspondientes a segmentos cartográficos, definidos como agrupaciones de manzanas en zona urbana y de secciones o veredas en zona rural.
La selección de estos segmentos se realiza mediante muestreo aleatorio simple a partir del marco cartográfico disponible.
En cada segmento cartográfico seleccionado, se lleva a cabo la selección de unidades terciarias de muestreo (hogares) mediante muestreo sistemático, a partir de un listado actualizado o mediante recorrido de campo con arranque aleatorio y salto constante previamente definido. Finalmente, dentro de cada hogar seleccionado, se elige una persona perteneciente a la población objetivo mediante un mecanismo probabilístico de selección intrahogar.
MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo del estudio corresponde al Marco Geoestadístico Nacional (MGN) provisto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual constituye la base cartográfica oficial para la localización, identificación y selección de las unidades estadísticas en el diseño muestral. En este marco, los municipios se consideran como unidades geográficas de referencia para la selección de las unidades primarias de muestreo. A su vez, el MGN permite la delimitación de unidades secundarias de muestreo mediante segmentos cartográficos, definidos como agrupaciones de manzanas en las cabeceras municipales (área urbana) y como secciones, veredas o centros poblados en el área rural.
Los hogares se encuentran contenidos dentro de estas unidades cartográficas, lo que permite su identificación y selección probabilística en etapas posteriores del diseño muestral.
MECANISMO DE PONDERACIÓN: Los resultados son ponderados usando un modelo de integración de datos con la Encuesta de Calidad de Vida – ECV2024 realizada por el DANE. El modelo se ajusta usando la información demográfica, región, tamaño, zona, tipo de vivienda, ocupación, nivel educativo y régimen de salud. Los parámetros del modelo se estiman usando un método de ecuaciones generales de estimación (GEE). Posteriormente se usa un estimador de calibración usando un método de raking a partir de las proyecciones de población PostCOVID reportadas por el DANE para el año 2026, para el modelo de calibración se considera la interacción entre la región y las variables de tamaño, zona, sexo y edad, y el nivel socioeconómico según el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos.
TAMAÑO DE MUESTRA: 2157 encuestas en 56 municipios:
Bogotá: 285
Caribe: 452
Centro – Oriente: 346
Centro – Sur – Amazonia: 196
Eje Cafetero: 379
Llano: 129
Pacífico: 370
Ficha técnica (2)
MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA: El diseño muestral permite obtener estimaciones a nivel nacional con un margen de error máximo de ±3,0 puntos porcentuales, bajo un nivel de confianza del 95%, asumiendo un efecto de diseño (𝐷𝑒𝑓𝑓) de 2.0. Este margen de error se calcula bajo el escenario de máxima varianza (p = 0.5)
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Medir intención de voto a la presidencia de la república, imagen de los nombres vicepresidenciales, problemas del país, prioridades del próximo presidente e imagen del presidente.
CANDIDATOS, PERSONAS O INSTITUCIONES POR QUIENES SE INDAGÓ (En orden alfabético):
Candidatos: Abelardo de la Espriella, Aída Quilcué, Carlos Caicedo, Carlos Fernando Cuevas, Clara López Obregón, Claudia López, Edna Bonilla, Gustavo Matamoros, Iván Cepeda Castro, José Manuel Restrepo, Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta, Leonardo Karam Helo, Luis Gilberto Murillo, Luisa Fernanda Villegas, Luz María Zapata, María Consuelo del Río Mantilla, Martha Lucía Zamora, Mauricio Lizcano, Pedro de la Torre, Miguel Uribe Londoño, Omar Nelson Alarcón, Paloma Valencia, Robinson Alonso Giraldo, Roy Barreras, Santiago Botero, Sergio Fajardo, Sondra McCollins.
Imagen: Gustavo Petro
TEXTO Y ORDEN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS: Se anexa el cuestionario
ESPACIO GEOGRÁFICO Y PERIODO DE REALIZACIÓN
La encuesta fue realizada en todas las regiones referidas en el artículo 45 de la ley 2056 de 2020 y citadas en el diseño de muestreo, el periodo de realización de la encuesta fue del 17 al 21 de marzo de 2026.
TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS Encuesta
MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuesta presencial en hogares
CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER A LA ENCUESTA: No hubo contraprestación ni incentivos a los informantes.
NOMBRES DE LOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA
El estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario que incluyó a 98 encuestadores y 9 supervisores. Los profesionales en estadística son: Diego Fernando Lemus Polania, Director de Analítica; Paola Casasbuenas, Estadística Senior; María Paula Torres, Estadística Junior
ALCANCE DE USO Y RESTRICCIONES LEGALES: De acuerdo con la normatividad vigente, de publicarse este estudio, se debe hacer íntegramente.
Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral. Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2019 y a los lineamientos de la Ley 2494 de 2025.