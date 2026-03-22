La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio muestra un giro sustancial en la intención de voto de cara a la primera vuelta presidencial de 2026: Paloma Valencia pasa a segundo lugar con el 22,2 %, superando a Abelardo de la Espriella, quien obtiene el 15,4 %. Eso sí, Iván Cepeda mantiene el primer puesto con 34,5 %.
El ascenso de la senadora es el cambio más drástico que registran las mediciones del CNC en los últimos meses.
Claves de por qué Paloma Valencia pasa a segundo lugar para las elecciones de 2026
En la encuesta de enero de 2026, la senadora aparecía con el 2,3 %; en la medición del 1 de marzo de 2026, subió a 4,1 %; y en la más reciente saltó al 22,2 %.
Los resultados de las consultas interpartidistas del 8 de marzo y el anuncio de su fórmula vicepresidencial -Juan Daniel Oviedo- fueron favorables para la candidatada de la Gran Consulta por Colombia, sobre todo porque finalmente obtuvo 3,2 millones de votos a nivel nacional.
Sumado a lo anterior, su fórmula en el tarjetón logró otros 1,2 millones, con lo cual consolidaron una base cercana a laso 4,5 millones de apoyos y están logrando acoger a votantes de derecha y centro derecha, según han dicho analistas desde su triunfo.
Volviendo a la encuesta del CNC, la evolución de las cifras muestra unas tendencias marcadas para los principales candidatos. Iván Cepeda del Pacto Histórico ha tenido un crecimiento sostenido: pasó del 20,9 % en noviembre de 2025 al 28,2 % en enero pasado y al 35,4 % el 1 de marzo. Ahora, en esta nueva encuesta, tuvo un leve descenso a 34,5 %.
A pesar de esto, el opcionado por el oficialismo mantiene su liderazgo y se sostiene por encima del 30 % en todas las encuestas que se han realizado en los últimos dos meses en Colombia.
Abelardo de la Espriella, por su parte, pasó del 14,4 % en noviembre de 2025 al 15,5 % enero y al 16,7 % el 1 de marzo. Sin embargo, en los resultados revelados hoy por Cambio tuvo un retroceso de 1,3 puntos porcentuales hasta 15,4 %.
Otros candidatos muestran caídas pronunciadas. Sergio Fajardo, que en enero de 2025 tenía el 11,8 %, llegó a noviembre de 2025 con 7,8 %; a enero de 2026 con 9,8 % y al 1 de marzo con 4,8 %. En la encuesta de hoy retrocedió hasta el 3,6 %.
Claudia López también perdió peso en la intención de voto para las elecciones de 2026. La exalcaldesa pasó del 6,9 % en enero de 2025 al 3,7 % en enero de 2026 y al 5,2 % el 1 de marzo, y en la medición más reciente se ubicó en 3,7 %. Es decir, perdió lo ganado en los últimos tres meses.
Impacto de fórmula vicepresidencial y lo que pasaría en segunda vuelta
Según la encuesta del CNC, el 52,1 % de los encuestados considera que el anuncio de los nombres que acompañarán a los candidatos en el tarjetón influyó en su intención de voto.
En el primer lugar del respaldo a las fórmulas vicepresidenciales está Aida Quilcué, coequipera de Iván Cepeda, con el 26,8 por ciento de preferencia entre los encuestados.
Un punto porcentual por debajo aparece Juan Daniel Oviedo, quien supera por más de 10 puntos a José Manuel Restrepo —fórmula vicepresidencial de De la Espriella—.
Sin embargo, un 15,4 % de los consultados afirma que Oviedo es el candidato a la Vicepresidencia que menos le gusta de los 14 que estarán en el tarjetón. Su nombre entusiasma a sectores de centro que antes no gravitaban hacia la derecha, al tiempo que genera resistencias en franjas del uribismo más tradicional que ven con desconfianza su incorporación a la fórmula.
Finalmente, la encuesta revela que, en un escenario de segunda vuelta entre Paloma Valencia e Iván Cepeda habría un empate técnico, con una diferencia de 0,4 puntos porcentuales dentro del margen de error del 3 %.
Algo diferente sucedería si los dos candidatos que pasan a la etapa definitiva son Cepeda y De la Espriella: en este caso, el oficialismo se quedaría nuevamente con la Presidencia de Colombia con un 48,1 % vs. 35,5 %.
Ficha técnica
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CAMBIO Comunicaciones S.A.S.
FUENTE DE FINANCIACIÓN: CAMBIO Comunicaciones S.A.S.
UNIVERSO REPRESENTADO: Población civil colombiana, hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en el territorio nacional, con intención de participar en las elecciones a la Presidencia de la República.
PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Medir intención de voto a la presidencia de la república, imagen de los nombres vicepresidenciales, problemas del país, prioridades del próximo presidente e imagen del presidente.
DISEÑO DE MUESTREO (tipo de procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales) Para la selección de las unidades de muestreo se considera un diseño estratificado multietápico, en el que los estratos corresponden al cruce entre las regiones geográficas y los tipos de municipios definidos por la Ley 2494 de 2025.
Las regiones geográficas consideradas son: Caribe, Centro–Oriente, Centro–Sur–Amazonía, Eje Cafetero, Llano y Pacífico conformadas según el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020. Dentro de cada región, los municipios se clasifican en cuatro tipos: inclusión forzosa, grandes, medianos y pequeños. Las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Cúcuta, Soacha y Villavicencio se incluyen de manera forzosa, ya sea por superar los 800.000 habitantes, por ser las de mayor población en regiones que no cuentan con municipios que superen dicho umbral, o por criterios de representatividad regional. Para los demás estratos, la selección de municipios se realiza mediante muestreo con probabilidad proporcional al tamaño, utilizando como medida de tamaño la proyección poblacional PostCOVID 2026 del DANE. Este procedimiento asegura que la probabilidad de selección sea consistente con el tamaño relativo de la población objetivo en cada municipio y permite mantener la cobertura territorial exigida por la norma para estudios de alcance nacional. Dentro de cada municipio seleccionado, se procede a la selección de unidades secundarias de muestreo correspondientes a segmentos cartográficos, definidos como agrupaciones de manzanas en zona urbana y de secciones o veredas en zona rural.
La selección de estos segmentos se realiza mediante muestreo aleatorio simple a partir del marco cartográfico disponible.
En cada segmento cartográfico seleccionado, se lleva a cabo la selección de unidades terciarias de muestreo (hogares) mediante muestreo sistemático, a partir de un listado actualizado o mediante recorrido de campo con arranque aleatorio y salto constante previamente definido. Finalmente, dentro de cada hogar seleccionado, se elige una persona perteneciente a la población objetivo mediante un mecanismo probabilístico de selección intrahogar.
MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo del estudio corresponde al Marco Geoestadístico Nacional (MGN) provisto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual constituye la base cartográfica oficial para la localización, identificación y selección de las unidades estadísticas en el diseño muestral. En este marco, los municipios se consideran como unidades geográficas de referencia para la selección de las unidades primarias de muestreo. A su vez, el MGN permite la delimitación de unidades secundarias de muestreo mediante segmentos cartográficos, definidos como agrupaciones de manzanas en las cabeceras municipales (área urbana) y como secciones, veredas o centros poblados en el área rural.
Los hogares se encuentran contenidos dentro de estas unidades cartográficas, lo que permite su identificación y selección probabilística en etapas posteriores del diseño muestral.
MECANISMO DE PONDERACIÓN: Los resultados son ponderados usando un modelo de integración de datos con la Encuesta de Calidad de Vida – ECV2024 realizada por el DANE. El modelo se ajusta usando la información demográfica, región, tamaño, zona, tipo de vivienda, ocupación, nivel educativo y régimen de salud. Los parámetros del modelo se estiman usando un método de ecuaciones generales de estimación (GEE). Posteriormente se usa un estimador de calibración usando un método de raking a partir de las proyecciones de población PostCOVID reportadas por el DANE para el año 2026, para el modelo de calibración se considera la interacción entre la región y las variables de tamaño, zona, sexo y edad, y el nivel socioeconómico según el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos.
TAMAÑO DE MUESTRA: 2157 encuestas en 56 municipios:
Bogotá: 285
Caribe: 452
Centro – Oriente: 346
Centro – Sur – Amazonia: 196
Eje Cafetero: 379
Llano: 129
Pacífico: 370
Ficha técnica (2)
MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA: El diseño muestral permite obtener estimaciones a nivel nacional con un margen de error máximo de ±3,0 puntos porcentuales, bajo un nivel de confianza del 95%, asumiendo un efecto de diseño (𝐷𝑒𝑓𝑓) de 2.0. Este margen de error se calcula bajo el escenario de máxima varianza (p = 0.5)
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Medir intención de voto a la presidencia de la república, imagen de los nombres vicepresidenciales, problemas del país, prioridades del próximo presidente e imagen del presidente.
CANDIDATOS, PERSONAS O INSTITUCIONES POR QUIENES SE INDAGÓ (En orden alfabético):
Candidatos: Abelardo de la Espriella, Aída Quilcué, Carlos Caicedo, Carlos Fernando Cuevas, Clara López Obregón, Claudia López, Edna Bonilla, Gustavo Matamoros, Iván Cepeda Castro, José Manuel Restrepo, Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta, Leonardo Karam Helo, Luis Gilberto Murillo, Luisa Fernanda Villegas, Luz María Zapata, María Consuelo del Río Mantilla, Martha Lucía Zamora, Mauricio Lizcano, Pedro de la Torre, Miguel Uribe Londoño, Omar Nelson Alarcón, Paloma Valencia, Robinson Alonso Giraldo, Roy Barreras, Santiago Botero, Sergio Fajardo, Sondra McCollins.
Imagen: Gustavo Petro
TEXTO Y ORDEN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS: Se anexa el cuestionario
ESPACIO GEOGRÁFICO Y PERIODO DE REALIZACIÓN
La encuesta fue realizada en todas las regiones referidas en el artículo 45 de la ley 2056 de 2020 y citadas en el diseño de muestreo, el periodo de realización de la encuesta fue del 17 al 21 de marzo de 2026.
TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS Encuesta
MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuesta presencial en hogares
CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER A LA ENCUESTA: No hubo contraprestación ni incentivos a los informantes.
NOMBRES DE LOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA
El estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario que incluyó a 98 encuestadores y 9 supervisores. Los profesionales en estadística son: Diego Fernando Lemus Polania, Director de Analítica; Paola Casasbuenas, Estadística Senior; María Paula Torres, Estadística Junior
ALCANCE DE USO Y RESTRICCIONES LEGALES: De acuerdo con la normatividad vigente, de publicarse este estudio, se debe hacer íntegramente.
Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral. Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2019 y a los lineamientos de la Ley 2494 de 2025.