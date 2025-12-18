El índice MSCI Colcap retrocede por sexta jornada consecutiva

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 17 de diciembre de 2025 en 2.053,25 puntos registrando una variación negativa de – 0,91 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 48,83 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.040 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.124 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $147.151 millones, mostrando una variación positiva de 11,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $132.383 millones.
Recomendado: Ejecución del presupuesto colombiano a noviembre supera el 85 %, pero en inversión apenas se ha obligado la mitad
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (Variación del – 1,88 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $45.822 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Sura ordinaria (Variación del – 1,62 %) que negoció $28.012 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos Grupo Cibest ordinaria (Variación del – 0,36 %) que transó un monto de $11.063 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que retrocede – 3,38 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que caen – 2,30 %.
- Finalmente, las acciones de Davivienda preferencial (PFDavivienda) que bajaron – 2,00 %.
Las acciones de Terpel (Terpel) suben 2,53 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap