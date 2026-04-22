Gerente del BanRep alerta por impacto de guerra en Irán y posible “espiral de inflación al alza” si no se actúa

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, alertó este miércoles por una posible “espiral de inflación al alza” en Colombia, teniendo en cuenta los factores que ya trae el país en este frente y sumándole los efectos que tendrá la guerra en Irán en los precios.
El directivo anotó en un debate en el Congreso que la situación en Medio Oriente tendrá un coletazo especialmente en los valores de los alimentos, debido a los mayores costos de los fertilizantes, que se mueven de manera importante a través del Estrecho de Ormuz.
“Esta es una mala noticia y por supuesto la política monetaria no puede cambiar ese hecho (…), pero lo que sí nos pone es en una alerta mayor de que, ante las circunstancias que ya he descrito y las perspectivas de inflación que ya habían aumentado, este tipo de efectos puedan convertirse en un círculo vicioso de mayores expectativas y en lo que los economistas llaman los efectos de segunda vuelta de los choques de oferta”, dijo.
Y añadió: “Nosotros no podemos evitar choques de oferta, no vamos a impedir que los choques de oferta se mitiguen por cuenta de un aumento de la tasa de interés o una menor emisión monetaria. No vamos a parar la guerra de Irán”.
Eso sí, agregó que las medidas que tome el BanRep sí pueden “atacar” una posible “espiral de inflación al alza”, que se daría sumando los factores internos y el coletazo de la guerra en Irán.
A renglón seguido, afirmó que el impacto negativo de estas situaciones “puede ser moderado” “si logramos confianza que la inflación se va a controlar, si hay una política monetaria que logra esa confianza y si le damos credibilidad a la meta de inflación que tenemos”.
“El impacto negativo (…) puede ser mucho más mitigado de lo que sucedería si decimos: ‘No nos importa, dejamos que pase el aumento de la inflación’”, concluyó.
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