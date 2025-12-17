Ejecución del presupuesto colombiano a noviembre supera el 85 %, pero en inversión apenas se ha obligado la mitad

A noviembre de 2025, el Gobierno ha comprometido $448 billones del total del presupuesto para este año, lo que equivale al 85,1 % de los $526,7 billones apropiados para la vigencia (29 % del PIB), de acuerdo con el informe de ejecución del Ministerio de Hacienda.
Así mismo, con corte al penúltimo mes del año, ya se habían entregado bienes o servicios por $407,7 billones, lo que quiere decir que se han obligado el 77,4 % de los gastos, y se habían pagado $403,6 billones (76,6 %).
Del mismo modo, sin deuda, donde la apropiación de este año supera los $414 billones, se adquirieron compromisos contractuales por el 83,9 % de dicho valor ($347,3 billones), esto es 6,2 % más que en noviembre del año pasado, cuando la cifra llegó a $326,9 billones.
Producto de esta gestión contractual se recibieron bienes y servicios por $307,4 billones, lo que da cuenta de un avance del 74,2 % en las obligaciones que es 6,1 puntos porcentuales (pp) superior al registrado el mismo mes en 2024 (68,1 %) y 0,8 pp menor que el promedio del periodo 2000-2024 (75 %).
Esto significa que de la apropiación vigente para todo 2025 queda un saldo de $106,7 billones por obligar, menos de lo que reportaba el Gobierno hace un año como pendiente para la misma fecha y con un menor presupuesto ($130 billones).
Además, los pagos ascendieron a $306,4 billones (74 %), por lo que equivalen al 99,7 % de las obligaciones sin deuda, es decir, los contratos o convenios firmados.
Por otra parte, del total pagado, $97,2 billones corresponden al servicio de la deuda, esto equivale al 86,3 % del total apropiado por este concepto para todo el año ($112,6 billones).
Ejecución en funcionamiento e inversión se mantiene por debajo del histórico
La ejecución de funcionamiento, medida por las obligaciones de pago, llegó al 80,2 % en noviembre y resultó 0,6 puntos porcentuales inferior a su promedio histórico 2000-2024 (80,8 %), según el MinHacienda.
En este grupo, el rubro de funcionamiento más representativo, las transferencias, con el 74 % del valor total anual programado ($243,6 billones), se comprometieron el 85,8 % de los recursos y se obligaron el 82,1 % de ellos. Aquí destacan como protagonistas los rubros del Sistema General de Participaciones, pensiones, salud y educación superior.
Respecto a los gastos de personal, las obligaciones sumaron $47,2 billones. En este caso, la ejecución fue del 78,5 % del total apropiado y los compromisos ya equivalen el 80,7 % de una bolsa de $60,1 billones. La mayoría de estos recursos se destinaron a los sectores de defensa, rama judicial, fiscalía y organismos autónomos.
El mayor avance en el monto comprometido se vio en la adquisición de bienes y servicios (88,6 %) que, según el MinHacienda, se ejecutó de forma consistente con la austeridad del gasto, pues lo obligado no supera el 64 %. También aquí el mayor peso fue para defensa, rama judicial, fiscalía y organismos autónomos.
En cuanto a la inversión, se comprometieron $67,3 billones, lo que equivale a un 85,1 %. Sin embargo, solo se obligaron $43,2 billones (51,1 %), aunque la cifra es superior en porcentaje a la del año pasado (44,8 %), no alcanza el promedio entre los años 2000 y 2024 (56,6 %).
Así mismo, la entrega de bienes y servicios asociados a la inversión alcanzó $43,3 billones, manteniéndose en niveles similares a los registrados en noviembre de 2024 ($44,8 billones).
Finalmente, el MinHacienda dejó ver que, del rezago presupuestal de 2024, que se heredó en 2025, por $62,3 billones (3,4 % del PIB), se han obligado más de $58,7 billones, que equivalen al 94,2 % del total, y se han pagado más de $51,1 billones, un 86,1 %.
Del total obligado, $33,1 billones fueron para inversión, $18,2 billones para funcionamiento y $7,4 billones para servicio a la deuda.
