El mapa que dejan las consultas: Paloma Valencia, con 3,2 millones de votos, enfrentará a Cepeda y De la Espriella

Las consultas interpartidistas del 8 de marzo dejaron tres candidatos definidos para la carrera presidencial de 2026: Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia, Claudia López en la Consulta de las Soluciones y Roy Barreras en el Frente por la Vida.
Más allá de los resultados formales, la jornada dejó varios datos políticos relevantes. El primero es que Paloma Valencia se convirtió en la mujer más votada en la historia de Colombia en una consulta interpartidista, superando incluso la votación que había obtenido Iván Cepeda en la consulta realizada en octubre de 2025.
No obstante, la comparación tiene matices. Aquella votación de octubre se realizó por fuera del calendario electoral legislativo, lo que en la jerga política se conoce como una “consulta fría”, sin el arrastre natural de participación que suelen generar las elecciones al Congreso.
Por otro lado, estuvo el “fenómeno” Juan Daniel Oviedo, quien se convirtió en la gran sorpresa de la jornada electoral de este 8 de marzo con la segunda mayor votación: 1.246.755 votos.
El resultado de la derecha, con lectura mixta
El resultado de Valencia merece una lectura más allá del titular. Antes de la jornada, analistas electorales habían trazado una hoja de ruta: superar los 5 millones de votos sería una demostración contundente de fuerza; entre 4 y 5 millones, un resultado aceptable; caer por debajo de los 4 millones, una señal de alerta para el bloque de derecha.
La Gran Consulta por Colombia llegó a 5,7 millones de votos, concentrando el 82,8 % de toda la participación en consultas, con 124.542 mesas informadas. Por definición propia de los analistas, el resultado es un éxito.
Sin embargo, el matiz importa: de esos 5,7 millones, Valencia capturó 3.196.992 votos. El resto se distribuyó entre sus competidores.
Las otras consultas, aún más rezagadas
El panorama resulta todavía más complejo para las otras dos consultas. La exalcaldesa Claudia López no alcanzó el millón de votos, cifra que varios analistas señalaban como la línea que separaba un resultado competitivo de uno débil.
Algo similar ocurrió con el Frente por la Vida. Aunque Roy Barreras ganó, la consulta tampoco logró superar el millón y medio de votos, que se consideraba el piso mínimo aceptable para medir la fuerza del bloque progresista.
La ausencia de dos figuras clave
Un elemento que también influyó en la participación de las consultas fue la ausencia de dos de los nombres que hoy lideran varias mediciones de intención de voto: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
Al no participar en ninguna de las consultas, parte del electorado que respalda a esos liderazgos no tuvo incentivos claros para acudir a las urnas en estas internas, lo que pudo reducir la afluencia y terminar afectando los niveles de participación.
Con este escenario, las consultas dejaron ganadores claros, pero también abrieron interrogantes sobre la capacidad real de movilización electoral de las coaliciones en la antesala de la campaña presidencial de 2026.