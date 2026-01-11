El Mundial 2026 será el más tecnológico de la historia: Así entra la IA al fútbol

El Mundial 2026 marcará un punto de quiebre, no solo por su formato ampliado a 48 selecciones y 104 partidos, sino por la incorporación masiva de inteligencia artificial en la operación deportiva, arbitral y comercial del torneo. El evento, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en integrar soluciones de IA a escala global dentro de una Copa del Mundo, según lo anunciado por la FIFA y Lenovo.
El anuncio se realizó durante el Lenovo Tech World 2026, en Las Vegas, donde Gianni Infantino y Yuanqing Yang presentaron “Football AI”, un ecosistema tecnológico diseñado para procesar y analizar datos en tiempo real y post partido. El proyecto se apoya en infraestructura de cómputo de alto rendimiento y modelos de inteligencia artificial generativa aplicados específicamente al fútbol de élite.
El Mundial 2026 será también el más grande en términos económicos. De acuerdo con proyecciones citadas por la FIFA, el torneo generará más de US$11.000 millones en impacto económico total para los países anfitriones, muy por encima de los cerca de US$7.500 millones estimados para Qatar 2022. En ese contexto, la tecnología se convierte en un activo estratégico para optimizar decisiones deportivas, mejorar el producto audiovisual y fortalecer la experiencia del aficionado.
La introducción de IA no es marginal: todas las selecciones participantes tendrán acceso a estas herramientas, algo inédito en la historia del torneo. En ediciones anteriores, el análisis avanzado estaba concentrado en federaciones con mayores presupuestos y acceso a proveedores privados de datos.
Football AI Pro y el nuevo análisis táctico del fútbol mundial
El desarrollo más relevante es Football AI Pro, un asistente de inteligencia artificial generativa que analizará cientos de millones de datos por partido, incluyendo movimientos, posiciones, patrones tácticos y secuencias de juego. La información se entregará en formatos de texto, video, gráficos y modelos 3D antes y después de cada encuentro.
Según explicó Lenovo, la plataforma busca reducir la brecha tecnológica entre selecciones. En términos comparativos, equipos de primer nivel suelen invertir varios millones de dólares por ciclo mundialista en análisis de datos y software especializado. Con Football AI Pro, ese acceso será estandarizado para las 48 federaciones.
Una curiosidad clave es la velocidad de procesamiento: los escaneos corporales de los jugadores se realizarán en aproximadamente un segundo, generando avatares 3D de alta precisión que servirán tanto para el análisis táctico como para el arbitraje y la transmisión.
Arbitraje, transmisión y experiencia del aficionado en el Mundial 2026
En el plano arbitral, la FIFA incorporará avatares 3D para asistir decisiones como el fuera de lugar, una evolución del sistema semiautomatizado usado desde Qatar 2022. La diferencia es que ahora las recreaciones serán más realistas y comprensibles para el público, integrándose directamente en las retransmisiones.
También se implementará Referee View, una cámara desde la perspectiva del árbitro con estabilización inteligente. Esta tecnología apunta a enriquecer el producto audiovisual y abrir nuevas oportunidades comerciales en derechos de transmisión, un rubro que representó más del 60 % de los ingresos totales de la FIFA en el ciclo 2019–2022, según datos del organismo.
Recomendado: Mundial 2026 rompe récord histórico: Más de 150 millones de personas han solicitado boletas
En conjunto, la alianza entre FIFA y Lenovo posiciona al Mundial 2026 como un laboratorio tecnológico a gran escala. La inteligencia artificial deja de ser un complemento y pasa a ser parte estructural del negocio, el espectáculo y la gestión deportiva del fútbol global.