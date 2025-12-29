Mundial 2026 rompe récord histórico: Más de 150 millones de personas han solicitado boletas

La Copa Mundial 2026 ya registra cifras inéditas incluso antes de disputarse. Durante la fase del sorteo aleatorio de boletas se han recibido más de 150 millones de solicitudes provenientes de hinchas de más de 200 países, lo que representa la mayor demanda de entradas en la historia del torneo.
Este volumen equivale a una demanda 30 veces superior a la cantidad de entradas disponibles, de acuerdo con datos verificados a través de los métodos de pago vinculados a cada solicitud.
La cifra también refleja una dimensión histórica: el número de solicitudes es 3,4 veces mayor que el total de asistentes que han presenciado los 964 partidos disputados en las 22 ediciones del Mundial desde 1930. La fase de sorteo permanece abierta hasta el 13 de enero, fecha en la que se realizará la selección aleatoria de compradores, sin que el momento de inscripción dentro del plazo influya en las probabilidades.
El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede. Será el torneo con más partidos y más países participantes en la historia del certamen.
Los países que más han pedido boletas y el impacto regional
Además de la magnitud de la demanda, los datos oficiales muestran qué mercados están impulsando el interés. Entre los países fuera de las naciones anfitrionas, destacan Colombia, Inglaterra, Alemania, Brasil y Argentina entre los que más solicitudes han realizado.
En el caso colombiano, el volumen de pedidos refleja el crecimiento del interés por asistir presencialmente a grandes eventos deportivos internacionales y sigue la tendencia que ya se evidenció en el Mundial de Qatar 2022, cuando la región latinoamericana fue una de las que más boletas adquirió.
También se mantiene una alta concentración de solicitudes en Estados Unidos, país con mayor capacidad de estadios, calendario amplio de partidos y mayor número de encuentros claves del torneo. Alemania y Reino Unido aparecen entre los países europeos con mayor participación en el proceso, confirmando el atractivo de una Copa del Mundo organizada en Norteamérica.
Un dato adicional es que, dentro de la demanda, algunos partidos específicos como Colombia vs. Portugal o Brasil vs. Marruecos, han concentrado especial interés de los aficionados, debido a que son enfrentamientos de alto perfil y con enorme expectativa.
Precios, fases de venta y opciones de compra
La FIFA ha informado que, además del sorteo aleatorio, habrá nuevas fases de venta de entradas para quienes no resulten seleccionados en esta etapa. Los precios se mantendrán estables durante este proceso. Los hinchas deben registrarse con su FIFA ID para participar, incluso si ya lo hicieron en ediciones anteriores.
Una de las medidas destacadas es la creación de una categoría especial de boletas a US$60, disponible para los seguidores de las selecciones clasificadas, con el objetivo de facilitar el acceso y permitir que más hinchas puedan acompañar a sus equipos. Esta tarifa aplicará para los 104 partidos, incluida la final.
También están disponibles los paquetes de hospitality con entrada incluida y los paquetes de viaje completos que integran transporte, alojamiento y vuelos, dirigidos a quienes buscan asegurar su asistencia con servicios adicionales, ante un escenario de demanda elevada.
Con más de 150 millones de solicitudes y un interés 30 veces superior a la disponibilidad real de boletas, el Mundial 2026 se perfila como el evento deportivo con mayor presión de demanda de entradas registrado hasta ahora.
La combinación de tres países sede, un formato ampliado, 48 selecciones en competencia y una participación masiva de hinchas de más de 200 países confirma que, incluso antes de iniciar, el Mundial 2026 ya marca un precedente histórico en asistencia potencial, impacto económico y alcance en todo el planeta.