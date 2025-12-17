FIFA confirma boletas desde US$60 para los 104 partidos del Mundial 2026

La FIFA confirmó una nueva categoría de boletas para el Mundial de 2026 con un precio base de US$60 por partido, equivalente a cerca de $230.000. La medida aplica para los 104 partidos del torneo, incluida la final, y surge tras las críticas de asociaciones de hinchas por los altos precios de la boletería inicial.
Según la FIFA, esta nueva modalidad busca priorizar a los aficionados que siguen a sus selecciones nacionales durante todo el torneo. La categoría fue denominada “Supporter Entry” o “grada básica” y tendrá un cupo limitado por partido. La distribución no será abierta al público general, sino que estará en manos de las federaciones nacionales clasificadas.
La presión sobre la FIFA aumentó tras revelarse que seguir a una selección desde la fase de grupos hasta la final podía costar al menos US$6.900, según cálculos de Football Supporters Europe (FSE), casi cinco veces más que en el Mundial de Qatar 2022.
Boletas de US$60: ¿Quiénes pueden acceder y cuántas habrá?
La FIFA explicó que las entradas de US$60 estarán reservadas exclusivamente para hinchas de selecciones clasificadas. Cada federación miembro participante definirá los criterios de asignación y los procesos de solicitud. El objetivo, según el organismo, es garantizar que estas boletas lleguen a aficionados con vínculo comprobado con su selección.
Del total de entradas asignadas a cada federación, el 50 % corresponderá a categorías económicas. De ese porcentaje, 40 % será para “grada asequible” y 10 % para “grada básica”, que es donde se ubican las boletas de US$60. El resto de las localidades se distribuirá entre categorías estándar y preferente, con precios más altos.
Una cifra clave del proceso es la demanda. La FIFA informó que ha recibido más de 20 millones de solicitudes durante la fase actual de venta por sorteo, que sigue activa hasta el 13 de enero de 2026. El sorteo para la primera ronda de asignación se realizará ese mismo mes.
Críticas de hinchas y reacción política al anuncio de la FIFA
Pese al anuncio, las críticas no se detuvieron. Football Supporters Europe calificó la medida como insuficiente y señaló que, en el mejor de los casos, solo unos pocos cientos de aficionados por partido y por selección podrán acceder al precio de US$60, mientras la mayoría seguirá enfrentando tarifas elevadas.
El debate llegó incluso a líderes políticos. El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que la iniciativa es positiva, pero pidió a la FIFA hacer más para que el Mundial no pierda contacto con los aficionados tradicionales.
En caso de que un aficionado compre boletas para rondas eliminatorias y su selección quede eliminada antes, la FIFA anunció que no cobrará la tarifa administrativa en los reembolsos, siempre que la compra se haya hecho a través de la federación nacional.