El nuevo negocio de Cristiano Ronaldo que impulsa su fortuna de US$1.400 millones

Cristiano Ronaldo agregó un nuevo activo a su portafolio de negocios: ingresó como accionista de WOW FC, la promotora española de artes marciales mixtas que tiene como socio principal al campeón de UFC Ilia Topuria.
La operación no reveló montos, pero llega en un momento en el que el patrimonio del astro portugués supera los US$1.400 millones, convirtiéndolo en el primer futbolista en alcanzar ese nivel de riqueza mientras sigue activo.
El movimiento confirma la estrategia de diversificación que Ronaldo acelera desde 2013, cuando comenzó a construir un imperio empresarial que ya incluye moda, hotelería, salud, fitness, bienes raíces y ahora deportes de combate.
La entrada a WOW FC ocurre mientras la promotora reporta un crecimiento de más del 400 % en asistencia a sus eventos y mantiene shows que superan los 5.000 asistentes por velada, además de distribuir contenido a más de 170 países.
Para Ronaldo, la apuesta se da en un mercado distinto al fútbol y con un potencial de expansión mundial. Las MMA se posicionan como una de las industrias deportivas de mayor crecimiento, impulsadas por formatos digitales, una base joven de consumidores y un modelo de entretenimiento que mezcla deporte, narrativa y espectáculo.
WOW FC nació en Madrid en 2019 con la idea de convertir las artes marciales mixtas en un deporte ‘mainstream’ en España y ahora busca crecer fuera del país con el impulso de dos figuras: Topuria y Ronaldo.
El imperio CR7: Moda, hoteles, salud y fitness como base del patrimonio
El patrimonio de Cristiano Ronaldo no se explica solo por su contrato con Al-Nassr, que supera los US$200 millones al año. Su crecimiento financiero viene de una estructura empresarial consolidada desde hace más de una década.
La marca CR7 es el eje de su negocio. Incluye líneas de ropa, calzado, perfumes y accesorios con presencia internacional. A esto se suman las alianzas con Pestana Group para desarrollar la cadena Pestana CR7 Hotels, con hoteles en Lisboa, Madrid, Marrakech, Funchal y Nueva York.
En el sector fitness, su cadena de gimnasios CR7 Crunch Fitness opera en varios países y se consolidó como un negocio estable gracias a la demanda global por entrenamiento de alto rendimiento.
También participa en el sector de salud con Insparya, una red de clínicas especializadas en tratamientos capilares que ha crecido en España y Portugal.
Su portafolio se completa con bienes raíces, patrocinios de largo plazo y una serie de negocios satélites vinculados al entretenimiento y la tecnología.
Un paso más en la diversificación deportiva de CR7
La entrada de Cristiano a WOW FC es una pieza adicional en su estrategia de integrarse a industrias deportivas más allá del fútbol. En años recientes ha invertido en clubes de fútbol, equipos de pádel y proyectos relacionados con tecnologías aplicadas al rendimiento deportivo.
WOW FC ha visto un crecimiento acelerado en España y busca posicionarse como la principal promotora de MMA en Europa continental. Con la llegada de Ronaldo, la empresa obtiene no solo capital, sino una plataforma internacional capaz de atraer patrocinadores, audiencias y nuevos mercados.
Para Ronaldo, significa acceso a una industria que, al igual que el pádel hace una década, está captando audiencias jóvenes y diversificando formatos de contenido en ‘streaming’.