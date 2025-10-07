El parque eólico más grande de La Guajira recibe aval ambiental: así será el megaproyecto

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la modificación e integración de la licencia ambiental al Parque Eólico Camelias, impulsado por Celsia Colombia S.A. E.S.P., que contará con una capacidad instalada de 436,6 megavatios (MW), consolidándose como el proyecto eólico más grande de La Guajira y uno de los más relevantes del país hasta el momento.
“La Guajira se consolida como el corazón de la transición energética. El Parque Eólico Camelias demuestra que este cambio se hace realidad en las regiones. Desde la ANLA garantizamos un licenciamiento riguroso, técnico y participativo que reconoce el valor de las comunidades en la construcción de un futuro energético más limpio”, afirmó Irene Vélez Torres, directora general de la ANLA.
Un proyecto estratégico para la transición energética
El Parque Eólico Camelias estará ubicado al sur del municipio de Uribia, en el norte de La Guajira, y abarcará un área de aproximadamente 320 hectáreas.
Allí se instalarán 72 aerogeneradores de última generación, que aportarán energía limpia al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
La construcción del proyecto tendrá una duración estimada de dos años, y su operación se extenderá por 30 años, generando empleo local y aportando al desarrollo económico y social de las comunidades guajiras.
De acuerdo con la ANLA, el proyecto reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecerá la diversificación de la matriz energética nacional, al tiempo que contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático.
El proceso de licenciamiento involucró a un equipo interdisciplinario de más de 20 expertos en ingeniería ambiental, hidrología, biología, atmósfera, gestión de riesgos, compensaciones bióticas, sistemas de información geográfica y aspectos jurídicos y sociales.
Este análisis integral permitió determinar la viabilidad ambiental del proyecto y establecer medidas de manejo ambiental y social específicas.
Participación Wayuu
Según la ANLA, uno de los puntos más relevantes del proceso fue la consulta previa con 15 comunidades indígenas wayuu ubicadas en el área de influencia del proyecto, bajo la coordinación de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP).
Durante este proceso se alcanzaron acuerdos que incluyen medidas ambientales, sociales y culturales, orientadas a garantizar beneficios reales para las comunidades locales.
La ANLA destacó que este diálogo permitió reconocer los saberes tradicionales, fortalecer la confianza entre las comunidades, el Estado y la empresa, y asegurar que el desarrollo energético avance de manera inclusiva y con justicia ambiental.
De tres licencias a un megaproyecto optimizado
El Parque Camelias tiene su origen en tres proyectos aprobados inicialmente por Corpoguajira: Camelia (2017), Camelia 1 (2016) y Camelia 2 (2016), que sumaban una capacidad de 297 MW.
Tras la adquisición de estos proyectos por parte de Celsia Colombia, la compañía realizó un rediseño técnico que permitió optimizar los equipos e incrementar la capacidad total a 436,6 MW.
Con esta actualización, Celsia solicitó a la ANLA la integración de los expedientes y la modificación de la licencia ambiental, dando lugar al actual Parque Eólico Camelias.