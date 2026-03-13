Luego de un 2025 con resultados sólidos, Ranger Tools presentó su plan de operación para los meses que vienen.
La empresa de fabricación de herramientas despidió el año pasado con un crecimiento en ventas del 30 % y la comercialización de más de seis millones de insumos. Con ese panorama, el foco está puesto en una estrategia de expansión que incluye la apertura de nuevas líneas de negocio.
«El trabajo que venimos haciendo desde hace dos décadas nos permite ser hoy la empresa colombiana número uno en ventas a nivel nacional. Crecer un 30% en un entorno competitivo demuestra que el constructor y el ferretero colombiano confían en la calidad local», afirmó Manuel Pico, gerente general de la firma.
Teniendo en cuenta que el 80 % del mercado ferretero en Colombia está compuesto por pymes y negocios familiares, la marca también apunta al fortalecimiento de la economía de barrio.
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Para ello, Ranger Tools busca orientar su plan de opción en la generación de empleo. Esto considerando su rol como aliado estratégico de los más de 50.000 puntos de venta ferreteros que existen en el país.
Ese propósito va de la mano de la promoción de la formalización y de la innovación en su catálogo, con una nueva oferta enfocada en herramientas de alta tecnología para profesionales de la construcción.
Con este anuncio, Ranger Tools no solo celebra dos décadas de historia, sino que se proyecta como uno de los jugadores más relevantes para este sector, apostando por el talento y la manufactura 100 % nacional.