Fundación Grupo Argos celebra 20 años con más de 622.000 personas impactadas; así es su programa de voluntariado

Hay empresas en Colombia que, además de su crecimiento corporativo, buscan aportar al desarrollo de un país por medio de iniciativas y proyectos sociales que impactan la vida de personas, familias y comunidades enteras.
Tal es el caso de Grupo Argos, uno de los conglomerados más importantes del país, que celebró este 13 de marzo los 20 años de su Fundación, la cual se fortalece por medio de su programa de voluntariados.
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En conversación con Valora Analitik, María Camila Villegas, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Argos, explicó la importancia que tiene esta parte social del grupo.
“Es a través de este sentido de corresponsabilidad que todos los colaboradores del grupo empresarial se unen a desarrollar estos programas de voluntariado para transformar las comunidades”.
Es así como los colaboradores pueden elegir entre distintas líneas de trabajo. Estas incluyen: infraestructura comunitaria, conservación ambiental, transferencia de conocimiento, cuidado de animales y fondos solidarios.
Hace 20 años el grupo empezó con 15 personas; hoy la cifra asciende a 3.700 voluntarios los cuales se vinculan por medio de una plataforma donde se anuncian las actividades, y cada persona es libre de elegir donde quiere aportar.
Pero no solo se limitan a Colombia, las iniciativas de la Fundación Grupo Argos también tienen alcance internacional, en cinco países donde las compañías tienen operaciones.
Sobre su balance de 2025, Villegas mencionó que el año pasado lograron impactar más de 184.000 personas con más de 38.000 horas de voluntariado. Además, reportan actividades de siembra de árboles y construcción de casas para familias en las diferentes regiones del país.
Para 2026, el foco está en una estrategia que busca potencializar comunidades sostenibles, resilientes y en armonía con la naturaleza. “Nuestra idea es trabajar de manera muy integral para acompañar a comunidades a lograr pasar brechas importantes en temas de empleo, educación, infraestructura y ambientales”, explicó la gerente de la fundación.
En el marco de la celebración también reconocieron el papel que ha jugado Jorge Mario Velásquez en el liderazgo y desarrollo de esas iniciativas, las cuales se alinean completamente con el propósito de Grupo Argos.
“Nuestro propósito es realizar inversiones que transformen la vida de millones de personas, y a través del voluntariado es muy concreto esa trascendencia, ese sentido y ese pilar de ser parte del cambio en la sociedad. Pero no es solo la estrategia de la compañía, es el corazón puesto de cada uno de los colaboradores para que eso sea una realidad”, concluyó María Camila Villegas, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Argos.