El plan del Gobierno para mantener el alza de 23 % del salario mínimo tras freno del Consejo de Estado

El gobierno del presidente Gustavo Petro se pronunció frente al freno que puso el Consejo de Estado al incremento del 23 % del salario mínimo para 2026.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino criticó la medida y dijo que no han recibido formalmente la notificación: “Tenemos plazo hasta el 24 de febrero para argumentarle para el Consejo de Estado las razones del aumento del 23 %. Es decir, todavía estamos en los tiempos procesales para explicarle y el tribunal se precipita y nos condena a expedir un nuevo decreto con un tiempo de ocho días, ósea antes de que nos permitan explicarles nos llevan a tomar una decisión”,
Es irrespetuoso con los trabajadores”, dijo el ministro de Trabajo y agregó: “Los trabajadores tendrán que manifestarse y las centrales obreras ya estarán preparando sus movilizaciones”.
En cuanto a la orden de emitir un nuevo decreto sobre un salario pero Sanguino dijo que esperarán la notificación porque el gobierno se enteró por medios, posteriormente vendrá una reunión con el presidente Gustavo Petro. Frente a convocar la mesa de concertación, Sanguino dijo que por ahora necesita saber los alcances de la decisión y reunión con Petro para “proteger el salario vital”.
“Puede ser del Consejo de Estado pero es una decisión precipitada”, dijo Sanguino.
Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti también se pronunció: “Eso demuestra otra vez que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos, que resulta que aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes y que por lo tanto no se le quiere dar ese beneficio. Ya las grandes empresas estaban diciendo que estaba bien.La inflación no había sido como se quería, los alimentos no habían crecido y fíjese que para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Esto va a tener también muchas consecuencias políticas. Vamos a ver qué va a pasar en la campaña, la gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital o quién está a favor de los dirigentes».