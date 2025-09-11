El servicio de internet de Elon Musk lanza nuevos planes más baratos en Colombia: estos son sus precios

La empresa de internet satelital de Elon Musk, Starlink, ha anunciado una actualización de sus planes de servicio en Colombia que implica tarifas más bajas y una oferta más atractiva para hogares y usuarios itinerantes. Con estos nuevos precios, la firma busca consolidar su presencia en zonas rurales y apartadas.
¿Qué hay de nuevo?
La empresa ha ampliado su oferta en el país con planes residenciales e itinerantes ajustados, pensando en distintos perfiles de usuario, desde hogares fijos hasta quienes necesitan conectividad en movimiento. La novedad incluye una tarifa promocional para el primer año, además de una oferta portátil (kit Mini) que flexibiliza la instalación.
Nuevas tarifas y modalidades
Las modificaciones anunciadas incluyen:
- Plan Residencial Lite: $150.000 mensuales, con datos ilimitados, ubicación fija y prioridad baja de red.
- Plan Residencial estándar: $250.000 mensuales, también con datos ilimitados y ubicación fija, pero con mayor prioridad en la red.
Planes itinerantes:
- 50 GB por $210.000 al mes.
- Plan ilimitado itinerante: $415.000 mensuales.
- Hay un plan promocional residencial que baja la tarifa mensual del primer año a $89.999, pero luego este plan pasará a costar $150.000 mensuales.
También se presenta el Starlink Mini, un kit portátil que se instala en minutos, pensado para usuarios móviles o para quienes requieren conectividad satelital sin requerir infraestructura compleja. Su precio ronda entre $720.000 y $800.000.
El lanzamiento de planes más accesibles responde también a la creciente competencia internacional y regional en servicios de internet satelital y a la presión de usuarios que demandan mejor relación precio-calidad, especialmente en zonas remotas. Además, la oferta de un plan promocional por un año a bajo costo puede permitir que hogares que hasta ahora descartaban Starlink por precio lo reconsideren.