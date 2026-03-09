Un Congreso en Colombia “fragmentado” advierten primeros análisis tras elecciones: Mercado local sentiría leve efecto positivo

Un reciente análisis de Andrés Pardo, director de Estrategia Macro para América Latina de XP Investments, da cuenta de que los resultados del Congreso en Colombia, tras las elecciones de este domingo apuntan a un escenario “altamente fragmentado”.
Lo anterior teniendo en cuenta que no hay una mayoría clara. Esto llevará a que, probablemente, se requiera la construcción de coaliciones independientemente de quién gane la presidencia.
Según estimaciones preliminares sobre las elecciones del Congreso en Colombia, el Pacto Histórico, cuyo candidato presidencial es Iván Cepeda, aumentó su representación de 20 a 25 escaños.
“Mientras tanto, los partidos de oposición de derecha (Centro Democrático, Cambio Radical y Salvación Nacional) subieron en conjunto de 24 a 26 escaños”, agrega el analista.
Así mismo, el partido de centro-izquierda Alianza Verde disminuyó de 13 a 11 escaños, mientras que los partidos tradicionales más moderados (Conservadores, Liberales, La U y la alianza MIRA–Nuevo Liberalismo–Dignidad & Compromiso) cayeron de 43 a 38 escaños”.
Posibles efectos de las elecciones en el mercado colombiano
En general, el resultado de las elecciones al Congreso, con foco en Senado, confirman las expectativas de una legislatura fragmentada, lo que implica que será necesario formar coaliciones amplias para aprobar reformas, sin importar quién sea el nuevo presidente.
De otro lado, Pardo señaló que la Gran Consulta por Colombia tuvo una participación muy fuerte, abriendo la puerta a un candidato competitivo en la primera vuelta de la elección presidencial y permitiendo potencialmente que la coalición atraiga votos centristas adicionales.
Finalmente, se prevé que los resultados de las elecciones deberían ser levemente positivos para los mercados colombianos el lunes.
“La fuerte participación en la consulta de centro-derecha y la victoria decisiva de Paloma Valencia son desarrollos favorables para el mercado, ya que podrían ayudarla a ganar impulso para superar a Abelardo De La Espriella y surgir como una fuerte retadora de Iván Cepeda en la carrera presidencial”, complementa el reporte.
Al tiempo que Paloma también podría estar mejor posicionada “para atraer a votantes centristas, lo cual ha sido percibido como una debilidad relativa de De La Espriella.
Dicho esto, la izquierda aún tuvo un buen desempeño en el Senado, con el Pacto Histórico emergiendo como el partido único más grande en la Cámara Alta”.