Paloma y Claudia ganan consultas, mientras Roy lidera en la izquierda: resultados en vivo, elecciones de Colombia 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil cerró las mesas de votación a las 4:00 p.m. de este domingo, dando inicio al preconteo de votos de las Elecciones Legislativas 2026.
Los colombianos eligieron durante la jornada a sus representantes al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, además de participar en las consultas presidenciales de los partidos y movimientos políticos.
Con el cierre oficial de la votación, las autoridades electorales comenzaron el proceso de consolidación de los primeros datos que anticiparán los resultados de la noche.
Avance de consultas interpartidistas
- 🗳️ Resultados avance #23 : 📊 Participación: 11,02 % | Votos válidos: 3.865.932: Paloma Valencia — 1.806.356 votos | 46,72 %. Consulta de las Soluciones – Claudia López — 314.267 votos | 8,12 % Frente por la Vida – Roy Barreras — 139.453 votos | 3,60 %
- Con el avance #22: Con más de 3,6 millones de votos escrutados en las tres consultas presidenciales, Paloma Valencia es la gran ganadora de la noche electoral. La candidata de La Gran Consulta por Colombia suma 1.718.280 votos — el 46,87 % de su consulta, que concentró el 82,88 % de toda la participación. Claudia López revalida su liderazgo en la Consulta de las Soluciones con 297.146 votos (8,10 %), mientras que Roy Barreras se impone en el Frente por la Vida con 132.605 votos (3,61 %).
- Con los resultados del boletín 21, Paloma Valencia no solo gana su consulta, sino que su votación supera la suma de las otras dos consultas, posicionándola como la candidata presidencial con mayor respaldo.
Boletín número 20: hay ganadora
- 📊 Avance #19 — Consultas presidenciales: 🥇 Paloma Valencia — 1,3 millones de votos 🥇 Claudia López — 238.035 votos ⚔️ Roy Barreras — 107.255 votos (lidera, pero apretado) Daniel Quintero — 93.893 votos (a menos de 14.000 de distancia)
- El boletín número 18 ratifica el liderazgo indiscutible de Paloma Valencia, quien acumula 1.262.584 votos y el 47,58 % de la votación. Claudia López suma 214.123 sufragios (8,07 %), mientras Roy Barreras alcanza los 97.083 votos (3,65 %). El dato llamativo: Juan Daniel Oviedo, pese a no liderar su propia consulta, supera a Claudia López por cerca de 220.000 votos, convirtiéndose en la segunda fuerza individual más votada de las consultas presidenciales.
- Boletín número 17 con 2,3 millones de votos y el 39,9 % de mesas informadas. Paloma Valencia supera el millón de votos, Claudia se acerca a los 200.000 votos y Roy Barreras se queda atrás con 86.750 votos, aunque cerca de Daniel Quintero con 74.833.
- 📊 Avance #15 — Casi 2 millones de votos: 🥇 Paloma Valencia — 48,66 % 🥈 Juan Daniel Oviedo — 15,44 % 🥉 Claudia López — 7,94 % y Roy Barreras — 3,77 %
- En el avance número 14, Paloma Valencia superó la barrera del medio millón de votos. Claudia López escala a 105.496 votos, mientras Roy Barreras alcanza los 51.484. En la consulta de la derecha, Juan Daniel Oviedo llega a los 200.000 votos, respaldado principalmente por la capital, aunque sin lograr acortar la brecha frente a Valencia.
- Boletín número 12: Paloma Valencia se perfila como la figura más votada de las consultas presidenciales, acumulando 377.738 votos — casi siete veces más que Claudia López (56.317) y más de doce veces los de Roy Barreras (29.267).
- Con el 11,98 % de las mesas informadas y 504.378 votos contabilizados, Claudia López se impone de manera aplastante en la consulta del centro, dejando a Leonardo Huertas apenas con 3.496 votos. En la otra orilla, Paloma Valencia domina la consulta de la derecha con 261.049 votos, más que triplicando los 67.638 que registra Juan Daniel Oviedo. En la izquierda, Roy Barreras sostiene una ventaja de poco más de 4.000 votos sobre su principal contendor, en una disputa que aún se mantiene más reñida.
- Con 314.199 votos contabilizados, el boletín número 10 reportó que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, alcanzó 22.268 votos (7,08 %). Paloma Valencia llegó a 164.723 votos, ampliando la ventaja frente a su competidor más cercano, Juan Daniel Oviedo, quien registró 40.063 votos. En la consulta de la izquierda, Roy Barreras sumó 14.326 votos, superando por más de 4.000 votos a Daniel Quintero.
- Con 5,54 % de las mesas informadas, en el boletín número nueve, Claudia López registra 13.193 votos (7,06 %), mientras Paloma Valencia alcanza 97.818 votos (52,37 %). En la consulta de la izquierda, Roy Barreras suma 8.765 votos (4,69 %), marcando una diferencia frente a Daniel Quintero, que obtiene 5.911 votos (3,16 %).
- Con 1,85 % de las mesas informadas, el boletín número siete reportó que Claudia López suma 2.762 votos, equivalentes al 6,25 %, mientras que Leonardo Huertas obtuvo 316 votos, con 0,71 %. En la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia alcanzó 24.529 votos, lo que representa 55,53 %. Le sigue Juan Daniel Oviedo, con 4.945 votos (11,19 %). Por su parte, Roy Barreras registra 2.276 votos (5,15 %), mientras que Daniel Quintero se mantiene atrás con 1.418 votos, equivalentes al 3,21 %.
- La Registraduría entregó el boletín número seis que arrojó: Claudia López registra 5,73 %, con 1.067 votos. Por su parte, Paloma Valencia mantiene el liderazgo con 56,81 %, equivalentes a 10.578 votos, seguida en segundo lugar por Juan Daniel Oviedo, con 1.877 votos (10,08 %). Más atrás aparece Juan Manuel Galán Pachón, con 820 votos (4,40 %). En la consulta de la izquierda, Roy Barreras suma 2.276 votos (5,15 %), casi el doble de Daniel Quintero Calle, quien registra 1.418 votos (3,21 %).
- En el boletín número tres, Paloma Valencia lideró con 58,6 %, equivalente a 247 votos. Le siguieron Juan Daniel Oviedo (9,73 %) y Juan Manuel Galán (4,03 %). Roy Barreras empató con Daniel Quintero, ambos con 18 votos, lo que representó 4,27 % cada uno.
- Siendo las 4:15 p.m., y con el avance #2 se reportó un 65,9 % para Paloma Valencia, equivalente a 122 votos. Por su parte, Claudia López obtuvo 1,08 % y Daniel Quintero alcanzó 4,3 %.