Así van las votaciones para Senado y Cámara de Representantes 2026-2030 en Colombia

Más de 41 millones de colombianos estaban convocados para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.
Para el Senado están en juego 103 escaños (102 por voto popular) y para la Cámara, 182 curules.
Senado — Preconteo parcial
Tras el cierre de urnas, lideran los siguientes partidos:
Los primeros senadores del Centro Democrático para el periodo 2026–2030
El Centro Democrático decidió competir con lista cerrada, lo que implica que los ciudadanos votan por el partido y las curules se asignan según el orden previamente definido en la lista oficial.
Si el partido obtiene el número de curules que anticipan los modelos de proyección, los cinco primeros renglones de la lista prácticamente asegurarían su llegada al Senado.
Andrés Forero Molina
Economista y actual representante a la Cámara, Andrés Forero encabezó la lista del Centro Democrático al Senado. Su carrera política comenzó en Bogotá, donde fue concejal durante dos periodos.
En 2019 renunció al Concejo para aspirar al Congreso en fórmula con Miguel Uribe Turbay. En la Cámara se ha consolidado como uno de los congresistas más activos del partido, especialmente en debates técnicos relacionados con reformas estructurales como salud, pensiones y mercado laboral.
Rafael Nieto Loaiza
Abogado y exviceministro de Justicia durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, Rafael Nieto ha tenido una trayectoria ligada al sector público, la academia y el análisis político.
En 2016 fue designado emisario del expresidente Uribe durante la renegociación del Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y fue precandidato presidencial del Centro Democrático en 2018.
Claudia Margarita Zuleta Murgas
Optómetra y abogada, Claudia Zuleta representa uno de los liderazgos políticos emergentes del Centro Democrático en la región Caribe.
Fue candidata a la Gobernación del Cesar en 2019 y 2023. Tras las elecciones regionales obtuvo una curul como diputada por el estatuto de oposición y ha construido una base electoral importante en Cesar y La Guajira.
Hernán Darío Cadavid Márquez
Abogado y actual representante a la Cámara por Antioquia. Antes de llegar al Congreso fue coordinador de juventudes en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014.
Posteriormente fue jefe de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente Álvaro Uribe en el Senado.
Julia Correa Nuttin
Abogada con estudios en derecho de los negocios y creadora de contenido digital. Ha aspirado previamente al Concejo de Medellín y al Senado.
Dentro del partido es considerada una figura cercana al expresidente Álvaro Uribe y representa el intento del partido por incorporar liderazgos con fuerte presencia digital.
Los primeros senadores del Pacto Histórico
El Pacto Histórico también compite con lista cerrada, lo que facilita identificar quiénes serían los primeros congresistas electos si el partido se consolida como la bancada más votada.
Carolina Corcho
Exministra de Salud durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y cabeza de lista del movimiento. Su perfil combina liderazgo político con experiencia en el diseño de políticas públicas.
Pedro Hernando Flores
Actual senador de la República y uno de los dirigentes del movimiento con mayor trayectoria legislativa, especialmente en temas relacionados con educación.
Carmen Patricia Caicedo
Dirigente política del Magdalena y hermana del exgobernador Carlos Caicedo. Fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en ese departamento.
Wilson Arias
Uno de los líderes históricos del movimiento sindical vinculado al SENA. Ha mantenido una agenda legislativa crítica frente a políticas económicas y laborales de distintos gobiernos.
Laura Ahumada
Dirigente política que ganó visibilidad durante el proceso interno de selección de la lista al Senado dentro del Pacto Histórico.
Los conservadores que liderarían la votación
A diferencia de las dos colectividades anteriores, el Partido Conservador participó con lista abierta, un sistema en el que los ciudadanos votan tanto por el partido como por un candidato individual. En este mecanismo, las curules se asignan según la votación que obtenga cada aspirante dentro de la colectividad.
Con base en las tendencias preliminares y en el peso electoral de varias figuras dentro del partido, cinco nombres aparecen como los candidatos conservadores con mayor probabilidad de obtener una curul en el Senado para el periodo 2026–2030.
David Barguil Assis
Originario de Montería, David Barguil Assis es uno de los dirigentes más visibles del Partido Conservador en el escenario nacional. Inició su carrera política como representante a la Cámara en 2010 y posteriormente asumió la presidencia de la colectividad, convirtiéndose en uno de los líderes jóvenes del partido.
En 2018 dio el salto al Senado y en 2022 participó como precandidato presidencial en la consulta de la coalición de centroderecha, donde obtuvo cerca de 629.000 votos, consolidando su perfil político a nivel nacional.
Nadia Blel Scaff
La senadora Nadia Blel Scaff es una de las figuras más influyentes del conservatismo en la región Caribe. Su carrera política comenzó como concejal de Cartagena y en 2014 fue elegida por primera vez al Senado.
Posteriormente fue reelegida en 2018 y 2022. En su última elección obtuvo más de 165.000 votos, convirtiéndose en la candidata conservadora más votada del país y fortaleciendo su liderazgo dentro del partido, del cual hoy es presidenta.
Miguel Ángel Barreto Castillo
Miguel Ángel Barreto Castillo ha construido su base política principalmente en el departamento del Tolima. En 2014 fue elegido representante a la Cámara, consolidando su presencia en la política regional.
Cuatro años después dio el salto al Senado con cerca de 79.000 votos. Desde entonces ha participado en debates legislativos relacionados con desarrollo regional e infraestructura.
Daniel Restrepo Carmona
Abogado y dirigente político antioqueño, Daniel Restrepo Carmona inició su carrera electoral como concejal de Itagüí en 2015, cargo en el que fue reelegido en 2019.
Posteriormente fue elegido representante a la Cámara en 2022 con cerca de 78.000 votos, consolidando su presencia dentro del conservatismo en Antioquia.
Germán Blanco Álvarez
Germán Blanco Álvarez es uno de los dirigentes conservadores con mayor trayectoria política en Antioquia. Antes de llegar al Congreso ocupó diferentes cargos administrativos en el sector público en el departamento.
En 2010 fue elegido representante a la Cámara, cargo en el que permaneció durante tres periodos consecutivos y desde el cual llegó a ocupar la presidencia de la corporación en 2020. En 2022 dio el salto al Senado.
