Colombia recompra US$4.400 millones en deuda externa antes de las elecciones y supera estimaciones previas

El Gobierno colombiano completó su tercera operación de recompra de bonos globales en el último año, alcanzando un monto de US$4.400 millones, una cifra que sobrepasó las estimaciones iniciales de US$4.000 millones que el Ministerio de Hacienda había previsto retirar del mercado.
De acuerdo con información de Bloomberg, la transacción, coordinada por Citigroup consistió en la adquisición de la totalidad de los títulos ofrecidos por los tenedores en nueve series distintas, con vencimientos que oscilaban entre los años 2035 y 2061.
Aunque la fecha límite para la recepción de ofertas era el 24 de abril a las 5:00 p. m., el cierre se pactó para este martes 28.
Esta medida se enmarca en una estrategia integral liderada por el Ministerio de Hacienda para abaratar los costos del endeudamiento público y optimizar el perfil de vencimientos del país en un periodo de alta sensibilidad política.
La semana anterior, el Ejecutivo ejecutó una compra masiva de dólares que superó los US$290 millones en un solo día, lo que generó un repunte en el tipo de cambio tras haber tocado mínimos de cinco años.
Según declaraciones previas del director de Crédito Público, Javier Cuéllar, el objetivo era capitalizar la fortaleza del peso colombiano para abastecerse de divisas y financiar este ambicioso plan de saneamiento, que también incluyó una reciente recuperación de títulos TES en el mercado local por unos US$1.500 millones.
Los analistas destacaron que el resultado de la operación evidenció una alta receptividad por parte de los inversionistas.
Para William Snead, estratega de BBVA en Nueva York, la ejecución de la maniobra reafirma la credibilidad de la gestión actual. Snead destacó a Bloomberg que Javier Cuéllar cumplió con su compromiso al anunciar y llevar a cabo con éxito una operación de tal magnitud.
No obstante, advirtió que, una vez concluido este proceso con los bonos, el factor determinante para el comportamiento futuro de los activos nacionales será el desarrollo de la contienda electoral presidencial.
Liderazgo en mercados emergentes
El impacto de estos movimientos se reflejó de inmediato en las valorizaciones. Según registros de Bloomberg, los bonos colombianos en dólares se posicionaron este lunes con el mejor rendimiento dentro del grupo de mercados emergentes.
Los títulos con vencimiento a 2053, por ejemplo, incrementaron su valor en 1,4 centavos. En lo que va del año, la deuda soberana del país ha generado un retorno aproximado del 4 %, situándose en la cima de los índices de desempeño para naciones en desarrollo.
Este comportamiento positivo de los papeles colombianos ocurre a pesar de las presiones fiscales internas, que incluyen un déficit proyectado del 6,7 % del PIB y la reciente rebaja en la calificación crediticia por parte de S&P Ratings.
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