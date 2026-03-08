Arrancan las elecciones más intensas en años en Colombia: Congreso y tres consultas presidenciales que redefinirán el mapa político

Colombia amaneció hoy con las urnas abiertas, la democracia y elecciones en marcha. Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., los colombianos tienen el poder de votar por quienes los representarán en el Congreso de la República para el periodo 2026–2030 y en consultas presidenciales. Si un votante llega antes del cierre y queda en fila, tiene derecho a votar, aunque la mesa haya terminado formalmente.
El censo electoral para esta jornada asciende a 41.287.084 ciudadanos habilitados, de los cuales 40.036.238 se encuentran en el territorio nacional y 1.250.846 en el exterior. Para recibirlos, la Registraduría dispuso 125.259 mesas distribuidas en 13.746 puestos de votación a lo largo del país. De esta manera, en total, 3.144 aspirantes compiten por las curules del nuevo Congreso.
En esta jornada de elecciones se elegirán 102 senadores por voto popular. De ellos, 100 serán escogidos en circunscripción nacional, mediante listas que compiten en todo el territorio colombiano, y dos curules especiales estarán reservadas para las comunidades indígenas.
Por su parte, en la Cámara de Representantes se elegirán 183 representantes por voto popular.
La batalla por las consultas presidenciales
Pero hoy no se elige únicamente el Legislativo. Las tres consultas interpartidistas que se celebran de manera simultánea con las legislativas son consideradas el comienzo de la recta final hacia la Presidencia.
Con las consultas se mide el pulso del voto de quienes decidieron hacer coaliciones antes de la primera vuelta. Así, lo que pase esta tarde marcará el tablero político de cara al 31 de mayo cuando ocurra la primera vuelta presidencial en Colombia.
Las tres consultas representan los tres grandes bloques del espectro político colombiano. En la centroderecha se mide la Gran Consulta por Colombia, con nueve precandidatos encabezados por Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y Mauricio Cárdenas. En el centro, la Consulta de las Soluciones enfrenta a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López contra Leonardo Huertas. Y en la izquierda, el Frente por la Vida define entre Roy Barreras, Daniel Quintero, Edinson Torres, Martha Bernal y Héctor Elías Pineda.
Las encuestas llegan a este domingo dibujando ganadores relativamente claros dentro de cada consulta, aunque con incógnitas enormes sobre el volumen total de votos que logrará movilizar cada bloque. En la Gran Consulta por Colombia, la senadora Paloma Valencia lidera con el 44,4 % de la intención de voto según AtlasIntel, seguida por Vicky Dávila con el 13,7 % y Juan Daniel Oviedo con el 11,2 %.
En la Consulta de las Soluciones, Claudia López aparece como favorita con el 92,9 % frente al 7,1 % de Leonardo Huertas, mientras que en el Frente por la Vida, Daniel Quintero lidera con el 68,1 %, seguido por Roy Barreras con el 23 %.
Pero lo verdaderamente decisivo hoy no es quién gana dentro de cada tarjetón, sino cuántos colombianos van a pedirlo. En 2022, cuando Gustavo Petro se catapultó a la Presidencia, votaron en las consultas 12.251.669 personas, el 31,5 % del censo. En 2018, cuando Iván Duque fue la sorpresa, participaron 9.656.436, el 26,5 %. Si esos antecedentes sirven de guía y esta vez participa alrededor del 25 %, podrían votar unos 10 millones de colombianos. Ese número será el verdadero termómetro de esta jornada.
Todo esto ocurre en un escenario presidencial dominado por dos candidatos que no participan en ninguna consulta. Las encuestas muestran que la contienda presidencial se definiría entre Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, el candidato opositor que decidió ir por su cuenta. El Centro Nacional de Consultoría muestra a Cepeda con el 35,4 % de intención de voto, seguido de De la Espriella con el 16,7 %. Por eso, lo que las consultas decidan hoy puede acercarlos o amenazarlos.
Para garantizar la transparencia del proceso, cerca de 400 delegados internacionales provenientes de 23 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía acompañarán la jornada. Entre las organizaciones presentes se encuentran la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter e IDEA Internacional. Así mismo, cerca de un millón de testigos electorales garantizarán la vigilancia de los votos en todo el país.
El Capitolio Nacional, en el Patio Mosquera, alberga las mesas 1 y 2, donde ejercerán el derecho al voto el presidente Gustavo Petro, expresidentes y altos funcionarios del Estado. Para votar, basta con presentar la cédula de ciudadanía válida, ya sea física o descargada desde la aplicación oficial de la Registraduría.
Valora Analitik tendrá todo el cubrimiento de la jornada electoral y los resultados que se empezarán a conocer luego de las 4 p.m.