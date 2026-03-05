Hasta esta fecha pueden darse alianzas formales entre candidatos a la Presidencia de Colombia

La definición de la Presidencia de Colombia, que se dará luego de las elecciones de mayo y junio, tendrá su primer paso luego de las consultas interpartidistas y de alianzas de este domingo 8 de marzo.
De momento, esas consultas están definidas y no se habló, hasta este momento, de nuevas alianzas, negociaciones que, de presentarse, solamente se conocerán después del domingo de las votaciones.
De acuerdo con la normativa vigente, el periodo de inscripción de candidatos para la Presidencia de Colombia y promotores del voto en blanco cierra definitivamente el viernes 13 de marzo de 2026, incluyendo adhesiones de los perdedores de cada consulta o, como también puede pasar, del ganador de alguna de estas a personajes como Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.
Con esto de base, hasta este día, los partidos con personería jurídica pueden otorgar su respaldo oficial (coaval) a un candidato, permitiendo que sus logos aparezcan en la tarjeta electoral de mayo.
Fechas clave para alianzas en la Presidencia de Colombia
Sin embargo, del 16 al 20 de marzo de 2026 se pueden realizar cambios en la inscripción de candidatos únicamente por causas legales, renuncia o no aceptación de la postulación.
Hay que recordar que es el momento en el que muchas alianzas de «último minuto» se materializan tras los resultados de las elecciones al Congreso y consultas.
Si bien después del 20 de marzo los candidatos pueden seguir recibiendo apoyos políticos, estas iniciativas se deben considerar como «adhesiones políticas» y no permiten modificar la tarjeta electoral ni la fórmula para la Presidencia de Colombia (presidente y vicepresidente).
Recomendado: Encuesta GAD3: Cepeda, De la Espriella y Paloma lideran intención de voto a Presidencia de Colombia
Las votaciones de la primera vuelta para la Presidencia de Colombia se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo.