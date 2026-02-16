Este será el cambio más importante con la eliminación de los estratos en Colombia

El Departamento Nacional de Planeación tiene la tarea, para el primer semestre del año, de llevar a cabo la puesta en marcha del Registro Único de Ingresos, medición que llevará a la eliminación de los estratos en Colombia.
Este nuevo mecanismo ayudará, de acuerdo con el mismo gobierno Petro, a que se establezcan los mecanismos compensatorios más precisos con base en la realidad económica de los hogares.
Es decir que, independientemente del lugar en el que viva una persona, la eliminación de los estratos en Colombia abre la puerta a que, por ejemplo, los subsidios se entreguen a las personas que “realmente” los necesitan.
Con esto, ese es el principal cambio del hecho de que se acabe la estratificación, toda vez que los servicios públicos llegarían más baratos o más caros de acuerdo con la realidad económica que tienen los hogares del país.
Cambios fundamentales con la eliminación de los estratos en Colombia
Si una familia vive en estrato 6, pero depende solamente de un salario mínimo, se le entregará el subsidio a servicios públicos para que pague menos por su situación financiera. De igual modo, un hogar de altos ingresos, pero en estratos 1 o 2, tendrán que pagar las tarifas plenas de estos recibos.
Una de las razones más importantes para la eliminación de los estratos en Colombia tuvo en cuenta que, durante la pandemia, quedaron expuestos varios fenómenos de “pobreza oculta”.
Esto no es otra cosa que personas u hogares que tenían una casa en un barrio de ingresos altos, pero que no contaban con los recursos para poder sostener sus necesidades básicas.
De acuerdo con el mismo gobierno Petro, este cambio en la estratificación se empezará a implementar en el primer semestre del 2026 y se espera siga consolidándose a lo largo del año.