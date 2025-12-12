ELN anuncia paro armado de 72 horas en Colombia: esto es lo que debe saber

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este viernes un paro armado de 72 horas que afectará a todo el territorio colombiano desde las 6:00 a. m. del domingo 14 de diciembre hasta las 6:00 a. m. del miércoles 17 de diciembre de 2025.
La organización guerrillera hizo el anuncio públicamente y pidió a la población que evite movilizarse por carreteras y ríos navegables durante ese periodo.
Según el comunicado difundido por el grupo armado, con esta medida buscan protestar en contra de las medidas del presidente de EE. UU., Donald Trump, ante una posible intervención en Venezuela.
Alcance del paro armado
El ELN llamó explícitamente a que la población “no se mueva por las carreteras y ríos navegables” durante el paro armado, en un mensaje que tiene como fin paralizar actividades y restricciones a la movilidad. Sin embargo, en el mismo pronunciamiento, la organización aseguró que respetará a civiles y sus bienes, aunque advirtió que “hará respetar nuestro accionar contra los saboteadores”.
Recomendado: Gobierno Petro no descarta eventual asilo para Nicolás Maduro: esto dijo la canciller de Colombia
La advertencia pone en alerta a las autoridades locales y nacionales, que aún no han emitido una declaración oficial de respuesta, pero que históricamente en situaciones similares han reforzado la presencia de fuerzas militares y de policía, y han llamado a la tranquilidad a los ciudadanos.
Por el momento, el Ministerio de Defensa no ha hecho algún pronunciamiento al respecto sobre este anuncio del grupo guerrillero.
De acuerdo con información de El Tiempo, “el ministro Pedro Sánchez estuvo en un consejo de seguridad que se realizó en la mañana de este viernes en Cúcuta. En el mismo, aseguró que llegarán 304 policías más y que, por otra parte, el Ejército se ha visto fortalecido con la llegada de 500 activos más”.