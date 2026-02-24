Ratifican tope de embargo del salario en Colombia: Solo se puede hacer en estos casos

La normativa local impone una serie de límites para el embargo del salario en Colombia. Los trabajadores, en estas situaciones, tienen una serie de protecciones cuando tienen compromisos que obligan a la captación de estos recursos.
Indica la ley que, para el año 2026, esta sanción no se puede aplicar cuando el trabajador devenga un mínimo como salario, siendo de $1.750.905 y de $2.000.000 al incluir el auxilio de transporte.
Con esto de base, el salario mínimo es el medidor que se aplica cuando el embargo del salario en Colombia del trabajador afectado superan los $2.000.000.
La norma establece entonces que el cálculo debe hacerse sobre la quinta parte (20 %) de lo que exceda ese salario mínimo. Quiere decir que, a una persona con un salario de $3 millones, el monto máximo embargable será del orden de los $250.000.
Casos en los que el embargo del salario en Colombia puede ser más alto
Sin embargo, hay antecedentes jurídicos que sí permiten el embargo de personas que ganan un salario mínimo o incluso porcentajes por encima del 20 %.
Tal es el caso de procesos por cuotas alimentarias o deudas con cooperativas legalmente constituidas. En estas situaciones se puede hacer el embargo del salario en Colombia hasta del 50 % de cualquier ingreso, incluso si es el mínimo.
Hay que recordar que este mecanismo se aplica para los deudores en cuotas alimentarias, cooperativas, civiles y comerciales, entre las que se cuentan a los bancos y particulares, deudas con el Estado o si se es codeudor.