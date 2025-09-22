Emiten circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, por caso de la UNGRD

Este lunes 22 de septiembre se conoció que fue emitida una circular roja en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) del gobierno de Gustavo Petro, quien enfrenta acusaciones por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La solicitud fue presentada por la Fiscalía General de la Nación en meses anteriores, y posteriormente aprobada y publicada desde la sede central de la Interpol en Lyon, Francia.
Según las investigaciones, González, quien permanece prófugo y con asilo en Nicaragua, desempeñó un papel clave en el caso de corrupción. Además, Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, lo señalaron de haber ordenado la millonaria contratación de carrotanques en La Guajira.
Situación de Carlos Ramón González en caso de la UNGRD
En marzo, la Fiscalía reveló que contaba con elementos que comprometerían a González en un caso de presunto tráfico de influencias.
Según la hipótesis del ente acusador, el exdirector habría autorizado el pago de millonarios sobornos a Iván Name, entonces presidente del Senado, y a Andrés Calle, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara de Representantes.
El objetivo, afirmaron, era asegurar su respaldo a las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno Petro.
Así las cosas, la Fiscalía indicó que funcionarios del alto gobierno habrían coordinado la consecución de recursos irregulares para financiar dichos pagos. En particular, González habría instruido a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, para gestionar contratos en favor de los congresistas. Al no lograrse acuerdos contractuales, se habría optado por la entrega directa de dinero en efectivo: $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle.
—