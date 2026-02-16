Empiezan a llegar 35 nuevos vehículos para reforzar la recolección de basuras en Bogotá: así cambiará el servicio

Bogotá estrenará 35 nuevos vehículos para la recolección de basuras, los cuales entrarán en operación en los próximos tres meses con el objetivo de cumplir las frecuencias y mejorar los tiempos.
El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que “esta prórroga no es continuar como veníamos. Es una intervención directa para mejorar la operatividad, fortalecer el control en calle y garantizar que la ciudadanía vea cambios reales en el corto plazo. Bogotá necesita un servicio de aseo eficiente y estamos tomando decisiones para lograrlo”.
Actualmente, cinco empresas se encargan de mantener limpia la ciudad: Promoambiental Distrito, LIME, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia. Sus contratos están vigentes hasta noviembre de 2027, mientras el Distrito diseña un plan robusto para definir el modelo que seguirá en el futuro para el servicio de aseo en Bogotá.
Lo que cambiará para el aseo de Bogotá
Entre las medidas anunciadas, se destacó que Aguas de Bogotá avanza en un fortalecimiento operativo para la recolección de escombros y residuos voluminosos, con atención permanente y ampliación de equipos, personal y cobertura en calle.
La entidad incrementará su capacidad para atender escombros y muebles, pasando de 300 a 1.000 toneladas diarias, con 97 nuevos equipos y la incorporación de 132 nuevas personas.
Además, se fortalecerá la supervisión con 88 personas dedicadas al seguimiento técnico y territorial, mejorando el control y la verificación del servicio. También se ampliará la cobertura y frecuencia de la actividad de barrido, con 45.000 kilómetros mensuales adicionales en la ciudad.
Durante 2025, se retiraron en promedio 960 toneladas diarias de residuos en puntos críticos y sitios de arrojo clandestino, lo que equivale a más de 350.000 toneladas al año, es decir, 57.000 más que en 2024. En ese mismo periodo, se atendieron más de 438.000 regueros, lo que representa aproximadamente uno por minuto, y se lavaron más de 1.911 puntos sanitarios cada mes.
A diciembre de 2025 se registraron 478 puntos críticos activos, una reducción del 23,3 % frente a 2024.
“Estamos combinando capacidad operativa, supervisión rigurosa y pedagogía ciudadana. Este gobierno está tomando decisiones para que Bogotá tenga un servicio moderno, eficiente y sostenible”, concluyó el alcalde.
Por otro lado, la administración distrital iniciará una revisión integral del esquema de contenedores para optimizar su funcionamiento e incorporar soluciones tecnológicas acordes con las necesidades de cada sector. Asimismo, se ampliará la red de Ecopuntos, con el fin de mejorar la disposición de residuos especiales y promover la separación en la fuente.