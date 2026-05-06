Empleo en Colombia no se está dando en sectores productivos: Nuevo informe prende alarmas

Un reciente informe del DANE muestra una mejoría del empleo en Colombia, llevando la tasa de ocupación al 8,8 %, lo que 0,8 puntos porcentuales menos que en marzo del año pasado.
Al tiempo, un análisis de ANIF muestra que si bien el dato es alentador, hay una serie de problemas estructurales que se mantienen y sobre los cuales deberían establecerse políticas públicas, pues pueden terminar siendo un riesgo para el mismo mercado laboral.
Indica ANIF que, al desagregar la creación de empleo en Colombia por ramas de actividad, el panorama es menos alentador, toda vez que los 649.000 nuevos puestos de trabajo que se crearon entre marzo de 2025 y marzo de 2026, se concentraron en actividades como la administración pública, salud y educación, actividades financieras y servicios públicos.
“En contraste, sectores clave para el crecimiento económico, como la agricultura y la industria manufacturera (-166 mil), registraron caídas significativas en el empleo, lo cual resulta preocupante dado que concentran aproximadamente el 24 % del empleo total en el país”, se lee en el reporte.
Más retos determinantes del empleo en Colombia
Según ANIF, a lo anterior se suma que el empleo en Colombia creado se ha inclinado hacia el trabajo por cuenta propia: “En marzo, este segmento explicó cerca del 70 % de los nuevos puestos de trabajo (gráfico), en contraste con la dinámica observada en lo corrido del año —particularmente en febrero—, cuando su contribución fue negativa (-16,2 %)”.
Alerta el informe que el trabajo por cuenta propia se caracteriza por una alta volatilidad de ingresos y una baja afiliación a la seguridad social, que depende en gran medida de decisiones individuales, “lo que limita la estabilidad laboral en el largo plazo”.
La petición es entonces a consolidar una hoja de ruta que oriente la generación de empleo hacia sectores productivos, con el fin de asegurar un crecimiento sostenible.
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“De lo contrario, una dinámica de creación de empleo en Colombia en actividades de bajo aporte al crecimiento puede traducirse en pérdidas de productividad, como se evidenció en 2025, cuando la productividad laboral por persona empleada cayó 0,56 %. En este escenario, una mayor ocupación no necesariamente se refleja en mayores ganancias para la economía e incluso puede afectar el crecimiento de largo plazo”.