Empleo público, sin experiencia, con salario superior a $4 millones: así puede postularse 

Trabajar con el Estado sigue siendo uno de los mayores anhelos laborales en Colombia. Para miles de profesionales, técnicos y bachilleres, el empleo público representa estabilidad contractual, ingresos competitivos, acceso a prestaciones consolidadas y una carrera administrativa que ofrece proyección en el tiempo.
En un entorno económico marcado por alta informalidad y rotación laboral en el sector privado, la posibilidad de vincularse mediante concurso público cobra especial relevancia.
Para los interesados en este tipo de oportunidades, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) avanza en nuevas convocatorias que incluyen más de 200 vacantes para agentes de tránsito en diferentes alcaldías del país, con salarios que en algunos casos superan los $4 millones mensuales y opciones donde no se exige experiencia previa.
Las vacantes hacen parte de las convocatorias “Territorial 12” y “Territorial 13 – Entidades del Orden Territorial y Unidad de Alimentos para Aprender”, procesos que actualmente se encuentran en etapa de divulgación. Esto significa que los empleos ya pueden consultarse en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), aunque aún no se ha habilitado formalmente el periodo de inscripciones para todos los casos.
El interés es significativo por varias razones: algunas vacantes no exigen experiencia laboral y otras solicitan apenas seis o doce meses relacionados. Además, los salarios proyectados para 2024 —a la espera de los decretos de escala salarial de cada entidad territorial— podrían ubicarse por encima de los $4 millones en determinadas ciudades.
Este tipo de procesos son administrados por la CNSC, entidad autónoma encargada de garantizar que el ingreso y ascenso en la carrera administrativa del Estado se realice bajo criterios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades.
Vacantes y salarios del empleo público: qué muestran los datos disponibles
De acuerdo con la información publicada en SIMO dentro de la convocatoria Territorial 12, se ofertan más de 200 cargos de agente de tránsito en distintas alcaldías del país.
Entre los casos destacados se encuentran:
- Alcaldía de Neiva: 41 vacantes para agente de tránsito, sin requerir experiencia, con salario aproximado de $3,1 millones.
- Alcaldía de Ibagué: 34 vacantes para el mismo perfil, con remuneración cercana a $3,08 millones.
- Alcaldía de Tunja: 5 vacantes, con salario aproximado de $4,45 millones.
- Alcaldías de Girardot, Funza y Soacha: en uno de los cargos se ofertan 20 vacantes, exigiendo 12 meses de experiencia relacionada y salario cercano a $4,3 millones.
- Alcaldía de Bucaramanga: cargo con seis meses de experiencia laboral, salario base que en 2023 era de $3.358.000 y cuya proyección para este año podría superar los $4 millones, dependiendo del decreto salarial que expida la entidad.
Estos valores corresponden a la información oficial publicada en el sistema de la CNSC y pueden variar una vez cada alcaldía formalice su escala salarial vigente.
Requisitos generales para postularse al empleo público
Aunque los requisitos específicos varían según el código del empleo (PEC), en términos generales los aspirantes deben cumplir con:
- Título de bachiller.
- Certificación en educación para el trabajo y el desarrollo humano en formación laboral como técnico laboral por competencias en agente de tránsito o en seguridad vial, tránsito y transporte.
- Experiencia laboral (en algunos cargos no se exige; en otros, entre 6 y 12 meses relacionados).
- Licencia de conducción C1 y A2, según el perfil.
- No haber sido condenado por sentencia judicial.
- Tener definida la situación militar.
- Aprobar el programa de capacitación exigido.
Por ejemplo, al consultar en SIMO el código 243218 correspondiente a Bucaramanga, se detallan estos requisitos mínimos y condiciones adicionales, lo que permite a los interesados verificar con precisión si cumplen el perfil antes de que inicie la etapa formal de inscripción.
Cómo funciona el proceso de selección
El ingreso a estos cargos se realiza mediante concurso de méritos. Esto implica que los aspirantes deben:
- Registrarse en la plataforma SIMO.
- Seleccionar el empleo por código PEC.
- Pagar los derechos de participación.
- Presentar pruebas escritas y, en algunos casos, valoración de antecedentes.
La CNSC publicará en su página oficial los avisos informativos con las fechas exactas de inscripción. Para la convocatoria Territorial 13 se espera que el proceso de inscripciones inicie entre finales de febrero e inicios de marzo, aunque la confirmación dependerá del cronograma oficial.
Estos procesos no solo representan oportunidades individuales. También hacen parte del fortalecimiento institucional en los municipios, particularmente en áreas como movilidad y control del tránsito, donde el cumplimiento normativo y la seguridad vial son prioridades crecientes.
Qué deben observar los interesados
El punto clave ahora es el calendario oficial de inscripciones. Aunque las vacantes ya están visibles en etapa de divulgación, la apertura formal marcará el inicio de la competencia por los cargos.
Quienes aspiren a postularse deben revisar con anticipación los requisitos en SIMO, validar certificados académicos y licencias exigidas, y preparar la documentación correspondiente.
En las próximas semanas, la CNSC definirá el cronograma definitivo. Para quienes buscan estabilidad y un salario competitivo en el sector público, este puede ser uno de los procesos más relevantes del año.