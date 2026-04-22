La empresa colombiana que movió internamente a 1.370 colaboradores en 2025 y consolidó una cantera propia de liderazgo directivo

En un momento en que buena parte de las compañías enfrentan dificultades para retener talento, desarrollar nuevas capacidades y dar señales de continuidad en el liderazgo, la movilidad interna ha dejado de ser un asunto secundario de gestión del talento humano para convertirse en un indicador de competitividad y una ventaja competitiva.
El último año, LinkedIn reportó que el 49 % de los líderes de aprendizaje y desarrollo percibe una crisis de habilidades en sus organizaciones, mientras que solo 36 % considera que su empresa cuenta con programas maduros de desarrollo de carrera.
En paralelo, Gallup, la firma de consultoría y análisis global del entorno laboral, ha encontrado que las organizaciones que invierten estratégicamente en el desarrollo de sus empleados registran 11 % más rentabilidad y son dos veces más propensas a retener talento.
En ese contexto, vuelve relevante mirar con más atención lo que está ocurriendo en algunas organizaciones colombianas.
Una de ellas es el Grupo Empresarial Argos, donde la movilidad interna se ha consolidado como una plataforma de construcción de liderazgo. Sólo el año anterior, más de 1.370 colaboradores de las compañías de Grupo Argos protagonizaron procesos de movilidad interna, de los cuales 19 % correspondió a ascensos.
Valora Analitik consultó con varios expertos y analistas, que respaldan este tipo de modelos en las organizaciones. Yovanny Conde de Finxard destacó acerca de los ajustes recientes en los que han crecido distintos funcionarios de esta compañía: “La reestructuración de Grupo Argos es positiva por el sinceramiento del portafolio tras la salida de Nutresa y el intercambio de acciones con Sura, esto facilita el cálculo de su valor real”.
Siguiendo con los procesos, a ello se suma que más de 200 colaboradores han accedido a programas de posgrado patrocinados por la compañía. Tras completar esos estudios, 73,3 % ha avanzado profesionalmente dentro de la organización mediante ascensos o movimientos internos, y más del 40 % de quienes han accedido a este beneficio son mujeres.
La estructura misma del Grupo, con presencia en múltiples sectores de infraestructura, funciona como una plataforma de movilidad profesional, lo que en conglomerados empresariales de esta dimensión se transforma en una ventaja competitiva para preservar conocimiento, acelerar curvas de aprendizaje e impulsar la generación de valor.
McKinsey ha advertido que las organizaciones más resilientes son aquellas capaces de reasignar talento con rapidez y de tratar su capital humano con la misma disciplina con la que tratan su capital financiero.
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Movilidad laboral en las empresas de Grupo Argos
El modelo se hace visible en varios nombramientos recientes que anunció el Grupo y que también ha hecho parte de la historia de esta compañía y que Jairo Agudelo, de la firma Bolsillos con Propósito, resaltó: “El cambio de estructura me parece positivo para la compañía, el mercado y las acciones. Están estructurando un equipo que puede llegar a ser más dinámico para darle una cara más activa a la compañía”.
En Odinsa, por ejemplo, Juliana Matallana asumió la vicepresidencia de Asuntos Legales e Institucionales. La ejecutiva cuenta con 20 años de experiencia en asuntos de derecho comercial, contractual, societario, litigios y regulación del mercado de valores.
Matallana inició su historia en el Grupo Argos en 2008 cuando ingresó a Colinversiones, para asumir en 2012 como directora de Asuntos Legales en Celsia, y posteriormente como gerente Legal en esta misma compañía. Ya en 2018 se integró al equipo de Cementos Argos como Gerente Legal para Colombia.
Por su parte, Natalia Ochoa asumió la vicepresidencia Financiera de Cementos Argos luego de liderar desde 2022 la gerencia de Finanzas Corporativas de esa compañía.
Antes de ello, Natalia se desempeñó como directora de Fusiones y Adquisiciones de Grupo Argos. Ha tenido un rol relevante en operaciones recientes de alto calado para la compañía, entre ellas la combinación de Argos USA con Summit Materials, la venta a Quikrete y la estructuración financiera del negocio de agregados en Estados Unidos.
Algo similar ocurre con Felipe Aristizábal, quien desde el 1 de abril es el vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, tras una trayectoria de más de 10 años en la organización, donde se ha desempeñado como CFO de Cementos Argos y gerente de estrategia y M&A en Grupo Argos.
Otros casos relevantes son los de Rafael Olivella, hoy vicepresidente de Asuntos Legales de Grupo Argos, y Juan Esteban Mejía, gerente de Asuntos Corporativos de la compañía.
Olivella ha estado vinculado a este emisor colombiano durante más de 25 años. Antes de su cargo actual fue vicepresidente de Asuntos Legales e Institucionales de Cementos Argos, vicepresidente jurídico de Celsia, gerente jurídico corporativo y secretario general de Colinversiones, y abogado en Cementos Argos.
Por su parte, Mejía ingresó a Grupo Argos hace 10 años y ha ocupado cargos en las áreas de Finanzas, relación con inversionistas, asuntos corporativos y asistencia a la Presidencia, y venía apoyando a Jorge Mario Velásquez en la preparación y seguimiento de todas las juntas de las compañías del Grupo durante los últimos años.
Así las cosas, expertos del sector perciben que lo que está haciendo el Grupo Argos va más allá de una política de gestión humana.
Juan Camilo Escovar, Partner de HHI – Agilium Worldwide, dijo sobre esta reestructuración en Grupo Argos que «este tipo de cambios son sanos para las organizaciones. Hay ciclos que se cumplen y es bueno refrescar a los equipos directivos más hoy en día en dinámicas de mercados tan cambiantes. En parte lo que se pretende con estos es simplificar la estructura de la organización, lograr una mayor eficiencia operativa y simplificar el portafolio de productos para generar mayor valor en sus negocios. En general, se perciben bien, siempre y cuando haya un norte claro en la estrategia y se comunique muy bien al mercado».
Y es que, en un momento en que muchas compañías buscan nuevas capacidades en su talento, este grupo optó por convertir su propia estructura en una plataforma para desarrollar ejecutivos, moverlos entre negocios y prepararlos para asumir decisiones cada vez más estratégicas. En sectores como infraestructura, energía, materiales de construcción y concesiones, donde el conocimiento técnico, la lectura regulatoria, la experiencia transaccional y la capacidad de ejecución pesan tanto, promover talento que ya conoce el negocio puede ser una ventaja difícil de replicar.