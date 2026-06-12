Empresarios piden respetar los resultados que surjan de la segunda vuelta presidencial

En medio de las tensiones que generan las votaciones de la segunda vuelta presidencial, los empresarios agremiados por la ANDI pidieron proteger y fortalecer el proceso electoral colombiano.
Según el gremio, la democracia exige que todos los actores políticos, sociales e institucionales contribuyan a preservar la legitimidad y la credibilidad de las elecciones.
“Por ello, hacemos un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República, a los movimientos políticos, a todo el Gobierno Nacional y a la ciudadanía para que actúen con responsabilidad, respeten las instituciones y se comprometan desde ya a reconocer los resultados oficiales que surjan de un proceso electoral debidamente garantizado”, dijo la ANDI sobre lo que será la segunda vuelta presidencial.
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De acuerdo con los empresarios, la legitimidad de las elecciones y el reconocimiento de sus resultados son condiciones “indispensables para preservar el sistema y la convivencia ciudadana. Ese es el fundamento esencial de la democracia”.
Agregan que la Registraduría Nacional del Estado Civil cumple con transparencia un papel clave en la defensa del proceso electoral, con neutralidad, objetividad y rigor técnico “para asegurar que la voluntad de los ciudadanos sea respetada y reflejada fielmente en los resultados electorales tal y como fue demostrado en la primera vuelta”.
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Concluyó la ANDI diciendo que tiene la convicción de que el fortalecimiento de las instituciones democráticas para la segunda vuelta presidencial en Colombia “es condición primordial para el desarrollo económico, el progreso social y la construcción de un mejor futuro para todos los colombianos”.