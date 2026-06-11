Bogotá definió ley seca para la segunda vuelta presidencial en Colombia

La Secretaría de Gobierno de Bogotá dio a conocer que, para la segunda vuelta presidencial, habrá ley seca con miras a prevenir cualquier tipo de problema con el orden público.
Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, explicó que la medida busca facilitar la organización a las autoridades distritales durante los comicios que se llevarán a cabo este 21 de junio.
Al igual que en la primera vuelta, durante esta segunda vuelta presidencial en Colombia la ley seca será de casi tres días, a diferencia de lo que pasa en otras ciudades.
“Después de analizar lo sucedido el fin de semana de la primera vuelta de la elección presidencial, de cara a la segunda vuelta en Bogotá, se ha tomado la decisión de mantener la ley seca”.
Detalles de la ley seca para la segunda vuelta presidencial en Colombia
La decisión tiene en cuenta la restricción de venta de alcohol desde las 6:00 p. m. del viernes 19 de junio hasta las 12:00 m. del lunes 22 de junio.
“Sabemos que no es una decisión fácil, pero la tomamos teniendo en cuenta que el país enfrenta una elección compleja”, agregó el secretario de Gobierno.
El funcionario añadió que para esta segunda vuelta presidencial en Colombia es absolutamente necesario que todas las capacidades de la Policía y el Distrito estén enfocadas en garantizar un proceso electoral pacífico.
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“Agradecemos a las y los bogotanos por su comprensión y compromiso: en este momento la prioridad es que las elecciones se desarrollen en paz”, concluyó el funcionario a través de un comunicado.