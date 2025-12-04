Las empresas que más impulsaron las energías renovables en Colombia en 2025

Atlas Renewable Energy (EE. UU.), Ecoener (España), Patria (Brasil), Greneegy (España), CTG (China), EDF (Francia) y Erco Energía (Colombia) son algunas de las empresas que lograron impulsar los proyectos de energía renovable en 2025.
Las cifras reveladas por el gremio de energías renovables, SER Colombia, señalaron que estos nuevos actores no solo incrementan la competencia en el mercado energético, sino que aportan experiencia para diversificar la generación eléctrica. Además, la organización mencionó que, siempre que existan reglas claras y certidumbre para los proyectos que entren en operación, lo anterior demuestra que es posible atraer inversión para la energía.
Añadió que, de 925 megavatios que entraron en 2025, 653 provinieron de nuevas compañías que invirtieron en este sector en Colombia, representando 71 % de la energía aportada.
Más datos sobre cómo le fue a la energía renovable en 2025
Las energías renovables lograron una capacidad de 2.685 megavatios en operación comercial y en pruebas, impulsada por 27 nuevos proyectos en 2025, que representaron un aporte de 925 megavatios.
De igual manera, SER Colombia señaló que 13 % de la capacidad total de generación en Colombia es aportada por estas fuentes, lo cual significa que pueden abastecer el consumo eléctrico de 6,7 millones de colombianos en un año, es decir, casi la población de Bogotá, la capital del país.
Imagen: SER Colombia
También se registraron 112 megavatios de otros dos proyectos de gran escala. Las cifras incluyen 110 megavatios en proyectos que inician pruebas en diciembre de 2025 y otros dos más, con una capacidad de 19,8 megavatios, sobre los cuales no se tiene información en el reporte.
¿En dónde están los proyectos de energía renovable en Colombia?
Son múltiples los departamentos en los que los proyectos en operación y construcción se ubican, particularmente en la costa Caribe y en el Pacífico. También se encuentran en Cundinamarca, Tolima, Meta, Arauca y Casanare.
En total, Colombia tiene una capacidad instalada de 3,88 gigavatios de energías renovables. Todo lo anterior ha sido posible por una inversión de US$2.900 millones, en su mayoría de origen privado, y estos proyectos han traído 27.000 empleos, además del fortalecimiento de la cadena entre proveedores locales, trabajadores y contratistas.
Imagen: SER Colombia
Avances en política pública
SER Colombia manifestó que las medidas expedidas en el plan de choque, entre las que se encuentran el decreto de licencia ambiental abreviada para proyectos solares y eólicos, que reduce los tiempos de evaluación; el decreto de subastas de contratos a largo plazo; y la suspensión del cobro de penalización por desviaciones, son positivas y ayudan a la consolidación de este tipo de fuentes.
Pero señaló que todavía existen varios puntos por resolver en materia de resoluciones, como la habilitación de sistemas de almacenamiento para los proyectos de generación; el retorno a operación de las plantas que volvieron de pruebas; y la formalización de la figura de autogeneración remota y del productor marginal, lo que, según el gremio, habilitaría una nuevas capacidades y alternativas para las empresas y los usuarios.
Lo anterior lo mencionó como un preámbulo para indicar que continúan las demoras en la evaluación de trámites por parte de algunas entidades. También persisten tiempos de respuesta prolongados, solicitudes adicionales e incertidumbre para que nuevos proyectos puedan entrar.
Esto lo ejemplificó señalando que un contrato de conexión para un proyecto de 10 megavatios en adelante podría tomar entre seis y 10 meses, y una consulta previa, un año y dos meses.
Imagen: SER Colombia
Alexandra Hernández, presidente de la organización, dijo que Colombia necesita triplicar su capacidad de energía renovable para evitar un déficit estructural desde 2027 en energía eléctrica. La organización detalló que en los próximos cinco años se requerirán 6.000 megavatios adicionales de fuentes limpias, con una inversión cercana a US$5.000 millones, con la finalidad de que se garantice la energía eléctrica.
En cuanto a los ajustes y decisiones necesarias, expresó que debe finalizarse el plan de choque, que está en discusión, en lo relacionado con almacenamiento y subastas. Además indicó que se deben abreviar los trámites retrasados con reglas de juego claras y una articulación interinstitucional efectiva.
Destacado: En vigor decretos que reducirían hasta 75 % trámites de licenciamiento para proyectos eólicos y solares en Colombia
Asimismo, afirmó que debe actualizarse el mercado eléctrico para incorporar compras y contratos acordes a la naturaleza de las fuentes renovables; agilizar los tiempos de conexión para nuevos proyectos; eliminar barreras a nuevos generadores; y fomentar una mayor competencia, lo cual no solo favorecería a las empresas, sino también a los usuarios, según lo manifestó el gremio.
—