En esta fecha se posesionará Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia

En medio de las peticiones de revisión del escrutinio, la Registraduría, el CNE y analistas locales coinciden en que este proceso podría no generar mayores modificaciones en los votos que dieron la victoria a Abelardo de la Espriella.
Lo anterior quiere decir que, muy posiblemente, este proceso confirmará al candidato de derecha como nuevo mandatario del país.
Abelardo de la Espriella, con el 99,99 % de las mesas informadas, alcanza los 12,9 millones de votos, frente a los 12,7 millones que tiene, de momento, Iván Cepeda.
¿Quién hará la posesión de Abelardo de la Espriella?
El candidato de izquierda dijo que reconoce los resultados del preconteo, pero solo hará un “reconocimiento oficial” cuando se conozca el resultado del escrutinio que adelantan jueces y notarios en el país.
Con esto de base, De la Espriella, como nuevo presidente de Colombia, tomará posesión el próximo 7 de agosto, en una ceremonia en la que jurará ante el presidente del Congreso de la República.
El presidente electo ha mencionado que, para ese día, tendrá una batería de casi 90 decretos con los que buscará hacer cambios radicales, como permitir el fracking, reactivar la exploración petrolera e inyectar recursos a las EPS, entre otros.
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La posesión de Abelardo de la Espriella se realizará con el nuevo Congreso de la República, que se instalará este 20 de julio, a la espera de que se defina quién presidirá esa corporación.