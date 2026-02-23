¿En qué va realmente Aerocafé? Estado de la obra y próximos hitos clave

El proyecto del Aeropuerto del Café, Aerocafé, entró oficialmente en fase de construcción con la ejecución de la Pista Etapa I, el componente central de la primera fase del terminal aéreo que busca mejorar la conectividad del Eje Cafetero.
La pista tendrá una longitud de 1.460 metros y fue adjudicada por $634.275 millones al Consorcio Aeropuerto del Café SK, tras un proceso contractual que comenzó en agosto de 2025 y concluyó en diciembre del mismo año. Actualmente, el contrato se encuentra en etapa de ejecución.
Un modelo financiero sin anticipos
Uno de los elementos distintivos del contrato es su estructura financiera. En la fase inicial no se giraron anticipos al contratista. La etapa de preconstrucción fue asumida con recursos propios del consorcio y los desembolsos están condicionados al cumplimiento de hitos técnicos verificables.
Según lo pactado, cualquier modificación que implique ajustes en el esquema financiero solo podría evaluarse hacia 2027, siempre que se cumplan las metas técnicas previstas. El objetivo, de acuerdo con el Gobierno, es reforzar el control fiscal y mitigar riesgos financieros.
“Hoy Aerocafé es una realidad en obra. La pista ya está en ejecución y bajo un principio claro: responsabilidad con los recursos públicos. No hubo anticipos. El contratista inició con recursos propios y cada desembolso dependerá del cumplimiento de hitos técnicos verificables”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
En paralelo, la Gobernación de Caldas avanza en las obras de acceso vial al aeropuerto. Una de las vías ya se encuentra en construcción y la segunda será contratada en 2026. Estas intervenciones son clave para garantizar la integración operativa del aeropuerto con la red regional y evitar cuellos de botella en su puesta en funcionamiento.
Los próximos hitos
En los próximos meses se verificará el cumplimiento de los primeros hitos técnicos, paso indispensable para activar los desembolsos progresivos contemplados en el contrato.
Expertos señalan que el seguimiento técnico, financiero y ciudadano será determinante para prevenir retrasos y asegurar que el proyecto avance dentro del cronograma. Con la pista en ejecución y las obras complementarias en curso, Aerocafé entra en una fase decisiva: la del cumplimiento efectivo de tiempos, metas técnicas y compromisos presupuestales.