En vivo | Arranca debate clave en el Congreso: Gobierno Petro deberá dar explicaciones sobre emergencia económica

El Congreso de la República fue convocado a sesiones extraordinarias este martes iniciará un debate de control político sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
A la sesión fueron citados todos los ministros del gabinete, quienes deberán explicar las razones que llevaron al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia así como los alcances de las medidas adoptadas bajo esta figura constitucional. El debate incluye, además, un examen detallado de la venta directa de $23 billones en Títulos de Tesorería (TES) a un único comprador extranjero, la firma Pimco.
El control político busca establecer si el Gobierno cumplió con los criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad que exige la Constitución para acudir a un estado de emergencia. En la citación, los congresistas advierten que se trata de una herramienta extraordinaria que habilita al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley y adoptar decisiones con impacto directo sobre la política fiscal, la economía y los derechos de los ciudadanos.
Por esa razón, consideran indispensable un escrutinio político que complemente la revisión automática de constitucionalidad que deberá adelantar la Corte Constitucional.
🔴 Siga aquí el debate en vivo:
- El debate iniciará en los próximos minutos; por ahora, senadores y ministros llegan al Capitolio.