Fiscalía imputa oficialmente cargos a Ricardo Roa de Ecopetrol: habría usado empresa para “intereses particulares”

La Fiscalía General de la Nación avanza en la imputación de cargos por presunto tráfico de influencias al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ante el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá.
El caso gira alrededor de la compra de un apartamento de lujo en el sector del Chicó, que Roa habría adquirido por $1.800 millones, pese a que su avalúo superaría los $2.700 millones.
Según la Fiscalía, el negocio del inmueble estaría relacionado con presuntos favores dentro de Ecopetrol. El apartamento fue vendido por la empresa Princeton International Holding y la negociación habría sido intermediada por Juan Guillermo Mancera, representante de la firma Gaxi S.A. ESP.
La hipótesis del ente investigador plantea que Roa habría estado utilizando su posición para influir en directivos de la filial Hocol con el fin de favorecer a Mancera en negocios relacionados con proyectos de gas, entre ellos el plan de regasificación Chuchupa-Ballena en La Guajira.
En vivo audiencia de Ricardo Roa
- El juez rechazó las solicitudes de la defensa, al considerar que los argumentos presentados no eran suficientes para frenar la diligencia ni para anular la imputación.El abogado defensor, Juan David León Quiroga, había solicitado suspender la audiencia para que la Fiscalía corrigiera la imputación o, en su defecto, que se declarara ilegal el procedimiento.
- Durante la audiencia, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, no aceptó el cargo de tráfico de influencias formulado por la Fiscalía General de la Nación.
- La audiencia fue reanudada luego de un receso de una hora y el juez 35 de control de garantías avaló la imputación contra Roa por presunto tráfico de influencias.
- El juez dio una hora de receso para evaluar la solicitud del abogado León y se reanudará a las 12:00 p.m.
- La defensa del presidente de Ecopetrol, encabezada por el abogado Juan David León Quiroga, está cuestionando la claridad de la imputación y está pidiendo precisiones sobre la teoría del caso de la Fiscalía, al considerar que no se ha demostrado que Roa haya intervenido de manera indebida en la asignación de contratos.
- La fiscal Claudia Emilia Garrido Durán está exponiendo los elementos de la investigación y señalando que Roa habría dado instrucciones al presidente de Hocol para beneficiar a la empresa Gaxi, mientras paralelamente se estaba negociando la compra del apartamento con condiciones favorables para él.