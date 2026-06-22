Encuestadoras acertaron al ganador, pero fallaron en medir la estrecha diferencia de la segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial dejó una de las elecciones más reñidas de la historia reciente de Colombia. Según el preconteo, Abelardo de la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda por apenas 0,96 %.
De acuerdo con los datos comparativos entre las encuestas de AtlasIntel, Guarumo y CNC frente al preconteo oficial, las tres firmas proyectaron al abogado como ganador. Sin embargo, presentaron diferencias importantes en la estimación de los apoyos de Iván Cepeda y del voto en blanco.
En el caso de Abelardo de la Espriella, las tres firmas sobreestimaron su votación. Guarumo le atribuía 52,6 % de los votos, AtlasIntel 52,4 % de los votos válidos y CNC 48,6 %, mientras que el preconteo le otorgó 49,66 %.
Por su parte, Iván Cepeda obtuvo 48,70 % de los votos según el resultado preliminar. AtlasIntel lo ubicaba en 44,4 %, Guarumo en 45 % y CNC en 44,7 %, lo que evidencia que todas las mediciones subestimaron su desempeño electoral.
La mayor discrepancia se presentó en el voto en blanco. Mientras el resultado oficial preliminar fue de 1,64 %, CNC lo proyectó en 6,7 %, más de cinco puntos por encima. AtlasIntel también lo sobrestimó, con 3,1 %, mientras que Guarumo fue la más cercana al resultado, con 2,4 %.
Así las cosas, la encuesta más cercana al resultado final fue la de Guarumo, que registró una desviación total de 7,40 % al comparar las cifras de cada candidato y del voto en blanco con el preconteo.
Le siguió AtlasIntel, con una desviación acumulada de 8,50 %, mientras que CNC fue la que más se alejó de los resultados, con una diferencia total de 10,12 %.
Tras conocerse los resultados, el gerente de Guarumo, Víctor Muñoz, defendió el desempeño de las encuestadoras y destacó que todas coincidieron en identificar correctamente al ganador.
“Pese a las restricciones impuestas por la Ley 2494 de 2025, AtlasIntel, CNC Social y Guarumo coincidieron en un punto fundamental: proyectaron como ganadores a Abelardo de la Espriella y Juan Restrepo. Las diferencias entre las encuestas estuvieron principalmente en la estimación de la votación de Iván Cepeda y del voto en blanco, no en el resultado de la elección”, afirmó.
Aunque acertaron en el sentido general de la contienda, ninguna logró anticipar que la diferencia entre los dos candidatos sería inferior a un punto porcentual, en una elección que terminó definiéndose voto a voto y que podría seguir ajustándose durante el escrutinio oficial.