Los colombianos en Venezuela le dieron a Abelardo de la Espriella su respaldo más alto de la región en la segunda vuelta del 21 de junio, aunque con una participación mínima.
Según el preconteo de la Registraduría, de los más de 180.000 colombianos habilitados en el país vecino apenas el 13,71 % votó: 24.787 personas, la abstención más alta de toda la jornada en el exterior. Entre los candidatos, De la Espriella obtuvo el 79,67 % (19.682 votos), mientras que Cepeda obtuvo 19,88 % (4.911).
Más que el porcentaje, lo que pesa en este resultado es la abstención. Casi el 86 % de los colombianos habilitados no votó, la cifra más alta de todo el exterior.
La red consular colombiana en Venezuela es escasa frente a la cantidad de colombianos y las distancias que muchos deben recorrer, y la propia crisis del país vecino ha ido distanciando a esa comunidad de los trámites y del vínculo con el Estado colombiano.
Los resultados en Venezuela reflejan la decisión de un grupo reducido y con condiciones para votar, más que el sentir del conjunto de esa comunidad. Es un matiz que vale para leer con prudencia tanto el amplio respaldo a De la Espriella como el bajo registro de Cepeda.
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Más allá de la baja participación, la inclinación en Venezuela fue la misma que en el resto del exterior. El comportamiento se inscribe en la tendencia general del voto exterior. Cerca de 600.000 colombianos votaron fuera del país y respaldaron a De la Espriella con el 63,75 % de los votos válidos (382.808), frente al 34,77 % de Iván Cepeda (208.815), con el 99 % de las mesas escrutadas. Su ventaja en el exterior creció más de diez puntos frente a la primera vuelta, cuando había alcanzado el 53,44 %.
América Latina votó por De la Espriella; Europa, por Cepeda
El bloque latinoamericano se inclinó por el candidato de derecha: México (66,89 %), Panamá (76,02 %), Ecuador (65,91 %), Perú (73,92 %) y Guatemala (82,25 %).
Por otro lado, en España, segundo destino con más votación en el exterior, el mapa se revirtió ya ganó Cepeda con el 49,84 %, lo mismo que en Alemania (65,03 %), Francia (61,99 %), Australia (56,14 %) y Argentina (53,07 %).