Oxford Economics: Al gobierno de De la Espriella le costaría mantener la coalición que armó con otros partidos

La victoria electoral de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia delineó un nuevo panorama económico que, si bien es recibido con optimismo por los mercados, conlleva riesgos significativos debido a su inexperiencia política y su frágil posición en el Congreso.
Según un análisis de Oxford Economics, el éxito de su administración, que iniciará formalmente con su posesión el próximo 7 de agosto, dependerá de su capacidad para negociar reformas esenciales sin vulnerar la estabilidad de las instituciones nacionales.
De hecho, los autores calificaron cualquier intento de socavar las instituciones como un riesgo extremo.
El informe advierte que De la Espriella nunca ha ocupado un cargo de elección popular, lo que genera incertidumbre sobre su gestión ejecutiva. A pesar de haber obtenido el 49,7 % de los votos frente al 48,7 % de Iván Cepeda, la firma encuentra que su margen de victoria fue más estrecho de lo previsto, lo que podría debilitar su ímpetu en el legislativo.
Además, según Oxford Economics, el presidente electo carece de una mayoría propia en el Congreso de la República. Aunque varios partidos tradicionales lo respaldaron en la segunda vuelta, la firma señaló que este apoyo se debió en gran medida a un sentimiento anti-Cepeda. De hecho, creen que mantener esa coalición sin comprometer sus políticas fundamentales será un reto mayúsculo.
Para los analistas, un examen temprano para su gobierno será la aprobación del presupuesto en el Congreso de la República antes de la fecha límite del 20 de octubre.
Además, existe preocupación sobre su intención de gobernar mediante decretos y poderes de emergencia para obtener victorias políticas rápidas. De acuerdo con el análisis, esta estrategia no solo podría restarle apoyo entre los partidos de derecha tradicionales, sino que probablemente será frenada por los controles judiciales de las cortes colombianas.
Consolidación fiscal y perspectivas económicas
En el ámbito económico, el mercado espera que con el cambio de gobierno ocurra también una consolidación fiscal necesaria para retornar la deuda del país a una senda sostenible.
De la Espriella tiene el objetivo de reducir el déficit fiscal, que actualmente se estima cercano al 7 % del PIB. Sin embargo, debido a la necesidad de negociar y ceder en el Congreso, Oxford Economics prevé que esta consolidación sea lenta, alcanzando un déficit del 3 % del PIB apenas en el año 2030.
Esta disciplina fiscal tendrá efectos mixtos. Por un lado, la firma anticipa una desaceleración en el crecimiento del PIB y en el gasto de los consumidores debido a los recortes en el gasto público.
Del mismo modo, estima que la menor presión de gasto ayudará a moderar la inflación, permitiendo que el Banco de la República mantenga las tasas de interés estables hasta principios de 2027, momento en que podría iniciar un nuevo ciclo de relajación monetaria.
Además, no se descartan ajustes al alza para el crecimiento económico si se produce un repunte en la inversión, impulsado por la promesa de De la Espriella de reducir la carga tributaria y permitir nuevas exploraciones de hidrocarburos.
Finalmente, Oxford Economics recordó que los mercados financieros ya han incorporado gran parte de este escenario, mostrando una reacción favorable ante la derrota de la opción alineada con el petrismo. En consecuencia, desde la primera vuelta el 1 de junio, el peso colombiano se ha fortalecido un 7 %, situándose en $3.420 por dólar, mientras que el rendimiento de los bonos soberanos a 10 años ha bajado al 11,6 %.
—