Encuestadoras afinan mediciones para la segunda vuelta presidencial: Invamer, Guarumo, CNC y Atlas Intel preparan sondeos

Las principales firmas encuestadoras del país ultiman detalles para publicar sus mediciones de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en la que se enfrentarán Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
A dos semanas de la jornada electoral, las firmas encuestadoras comienzan a mover sus fichas para medir la intención de voto de los colombianos y anticipar el comportamiento de una contienda que se perfila como una de las más observadas de los últimos años.
Valora Analitik conoció que Invamer realizará una medición antes del inicio de la veda para la publicación de encuestas, que comienza ocho días antes de la elección presidencial del 21 de junio. Aunque la firma ya tiene previsto el estudio, todavía no ha definido la fecha exacta de divulgación.
Por su parte, Guarumo tiene previsto publicar una única encuesta durante la campaña de segunda vuelta. Según pudo establecer este medio, los resultados serían divulgados el próximo 13 de junio.
La firma que más se ha adelantado en la medición del nuevo escenario electoral es Atlas Intel, que ya publicó una encuesta tras la primera vuelta presidencial y prevé divulgar un nuevo sondeo en las próximas semanas.
En su más reciente medición, Atlas Intel proyectó una ventaja para Abelardo de la Espriella, quien obtuvo una intención de voto del 50,3 %, frente al 42,6 % registrado por Iván Cepeda.
Los resultados de la encuesta llamaron la atención debido a que Atlas Intel fue una de las firmas que logró aproximarse con mayor precisión a los resultados de la primera vuelta presidencial.
Entre tanto, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) también prepara una medición para esta etapa de la campaña. La firma tendría como fechas tentativas de publicación el 13 o el 14 de junio, coincidiendo con los días en que varias campañas intensificarán sus actividades proselitistas y buscarán atraer los votos de quienes respaldaron a otros candidatos en la primera vuelta.
Cabe mencionar que la segunda vuelta presidencial se definirá por mayoría simple. Es decir, resultará elegido presidente el candidato que obtenga el mayor número de votos válidos, sin necesidad de alcanzar un umbral mínimo de participación o porcentaje específico.