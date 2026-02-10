Energías renovables junto con la nuclear representarán la mitad de las fuentes de electricidad mundial en 2030

Las energías renovables, junto con la energía nuclear, van a representar 50 % de la electricidad en el mundo en 2030. Los datos apuntan a que la energía solar, eólica y la producida por el viento y el agua irán ganando terreno con el pasar de los años e incluso superarán a la producción de carbón.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) también señaló que la cuota de las renovables superó el umbral de un tercio en 2025, en comparación con 23 % de hace diez años.
Fuente: IEA
En cuanto al comportamiento de cada fuente energética, el crecimiento de la energía solar registró la mayor alza interanual en 2025, reportando 620 teravatios hora frente a 450 teravatios en 2024. Adicionalmente, se prevé que esta fuente supere a la energía eólica y a la nuclear en 2026, y luego a la energía producida por el agua en 2029.
Lo anterior permite concluir, con base en las cifras reveladas por la agencia, que estas fuentes de energía renovable irán ganando terreno, y si a estas se les suma la energía nuclear a nivel mundial, irán superando al carbón e incluso al gas por separado.
La IEA proyectó que el carbón experimentará una trayectoria descendente, registrando una caída de 34 % en 2025 a 27 % en 2030.
