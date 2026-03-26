Entregan megaobra en el sur de Colombia que reducirá tiempo de viaje hasta 6 horas

El Ministerio de Transporte, en articulación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), anunció la entrega de un tramo vial estratégico en el sur del país. Se trata de la rehabilitación de 61 kilómetros que conectan a Pitalito con San Juan de Villalobos, una intervención que fortalece la conectividad regional y mejora las condiciones de movilidad en este corredor.
Este segmento hace parte de la Unidad Funcional 5 del proyecto de cuarta generación Santana – Mocoa – Neiva. Con la culminación de las obras, los usuarios disponen ahora de una vía con mejores estándares de transitabilidad, un aspecto relevante ante el incremento del flujo vehicular previsto durante la temporada de Semana Santa, uno de los periodos de mayor movilidad en Colombia.
Durante una visita técnica al corredor, el presidente de la ANI, Óscar Torres, destacó el impacto de esta intervención en la movilidad y en la economía regional. Según explicó, la rehabilitación facilita el desplazamiento hacia el sur del país, al tiempo que contribuye a la integración territorial y al dinamismo de actividades productivas como el turismo, el comercio y el transporte de carga.
Las obras ejecutadas incluyeron la recuperación integral de la calzada existente a lo largo de los 61 kilómetros, lo que permite mejorar las condiciones de seguridad vial y reducir los tiempos de viaje. Asimismo, se realizaron ajustes geométricos en 24 puntos específicos mediante la ampliación de radios de curvatura, una intervención orientada a optimizar la circulación en sectores de mayor complejidad. En el paso urbano de San Juan de Villalobos también se construyeron andenes, con el fin de reforzar la seguridad peatonal y mejorar la interacción entre la infraestructura vial y el entorno urbano.
¿De cuánto fue la inversión para la recuperación vial de este corredor?
La inversión destinada a esta unidad funcional supera los $251.787 millones, calculados a precios de diciembre de 2025. Como parte de las acciones complementarias, se prevé la entrada en operación del peaje de Villalobos en mayo de 2026, medida que contribuirá a la sostenibilidad financiera del proyecto y a la garantía de su mantenimiento en el largo plazo.
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En términos generales, el proyecto Santana – Mocoa – Neiva registra un avance del 89 %. Esta iniciativa contempla una inversión total cercana a los $2,4 billones, cubre una extensión de 456 kilómetros y está dividida en siete unidades funcionales. Actualmente, genera más de 4.000 empleos, lo que evidencia su aporte a la economía local.
El alcance de este corredor trasciende el ámbito regional. Se estima que beneficia a más de tres millones de habitantes en los departamentos de Huila, Cauca y Putumayo, así como a 16 municipios ubicados en su área de influencia. Además, su desarrollo resulta clave para fortalecer la conexión entre el centro del país y la frontera sur, facilitando el intercambio comercial con Ecuador.
Uno de los efectos más relevantes del proyecto es la reducción en los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y Quito, trayecto que pasará de aproximadamente 26 a 20 horas.