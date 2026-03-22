La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) descartó que exista alguna decisión de acabar antes de tiempo la concesión de Autopistas del Café en el Eje Cafetero, aunque el Gobierno sí avanza en un proceso de reversión de la vía al Estado colombiano.
En respuesta a un derecho de petición, la entidad dejó claro que no se pretende acabar con el contrato, pese a que reiteradamente el presidente ha pedido desmontar sus peajes o incluso ha planteado la posibilidad de comprarla.
“Queremos comprar la concesión de Autopistas del Café por lo que queda de sus utilidades y liberar la zona de peajes costosos”, dijo el mandatario hace unos días mediante su cuenta de X.
Y agregó que su intención es desmontar esas estaciones de cobro, buscando replicar el modelo aplicado recientemente en la región Caribe, donde, en teoría, se eliminarán las casetas de Autopistas del Caribe tras su proceso de liquidación.
¿Petro ha planteado acabar antes de tiempo la concesión de Autopistas del Café?
Eso sí, la ANI en respuesta oficial dijo que no pretende acabar antes de tiempo la concesión de Autopistas del Café, en línea con lo adfirmado hace unas semanas por las propias empresas a cargo de la vía, las cuales afirmaron que tampoco han recibido notificación oficial alguna.
De esta forma, los siete peajes que están entre Armenia, Pereira y Manizales se seguirán cobrando con normalidad, por lo menos hasta que termine la concesión en el primer trimestre de 2027.
Ahora bien, la ANI dejó claro que sí avanza en un proceso ordinario de reversión, para lo cual se adelantan las actividades previas a la finalización de la etapa de operación y mantenimiento, y se gestionan los trámites para entregar la infraestructura al Instituto Nacional de Vías (Invías).
La concesión Autopistas del Café, firmada en 1997, administra 256 kilómetros de infraestructura vial que conectan Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca a través de siete peajes. El consorcio está conformado principalmente por el Grupo Odinsa, con el 62 % de participación, y Megaproyectos S.A., con el 22 %.
En 2018, un tribunal de arbitramento determinó que la concesión se extendería hasta febrero de 2027, rechazando un intento previo de la ANI de terminar el contrato de manera anticipada bajo el argumento de que el concesionario ya había recuperado su inversión.
La concesión también informó que ya cumplió al 100 % sus obligaciones contractuales y que cuenta con una calificación de 4,6 sobre 5 por parte de la interventoría, por encima del 4 exigido. Esto eliminaría las razones técnicas para una terminación antes de tiempo.
El Gobierno Petro, además, tiene mandato solo hasta agosto de 2026, lo que en la práctica le impediría acabar antes de tiempo la concesión de Autopistas del Café.
De acuerdo con información preliminar de la ANI al Invías, conocida por este medio, la fecha exacta de terminación del contrato y entrada en reversión se confirmará próximamente, aunque se estima que será en febrero de 2027.
Así las cosas, los corredores que forman parte del proyecto serán recibidos por el Estado a no ser de que la ANI aprueba la nueva iniciativa privada IP Conexión Centro, que busca renovar la concesión por unas décadas más.
Por lo pronto, una vez se formalice la reversión, el INVÍAS adelantará mesas de trabajo con comunidades, autoridades y veedurías, y presentará sus recomendaciones al Ministerio de Transporte. Cada decisión, señaló la entidad, se sustentará en estudios técnicos específicos.