Entrevista | Caribe, región Andina y Orinoquía serían las zonas más afectadas por la ola de calor; Gobierno destinará más de $300.000 millones

En junio de 2026, el Gobierno Nacional confirmó que el fenómeno de El Niño llegó a Colombia. Según lo indicó, este podría ser uno de los más intensos de los últimos 75 años. Lo anterior tiene graves implicaciones para diversos sectores de la economía, especialmente para el agro, ya que aproximadamente 72 % de la agricultura en Colombia depende del agua lluvia.
Es por ello que Valora Analitik conversó con Geidy Ortega, viceministra de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, con la finalidad de conocer los planes para afrontar este evento climático y salvaguardar uno de los sectores fundamentales de la economía, en caso de que se produzca una ola de calor de alta intensidad que, según los pronósticos de XM, podría afectar al país hasta el primer cuatrimestre de 2027.
¿Cuáles sería cuáles serían las zonas más susceptibles por el fenómeno de El Niño?
El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), que es la autoridad ambiental y científica, ha anunciado que el fenómeno se estableció. Aunque han advertido que es diverso en lo territorial y también multimodal, pero ya hay una zona, que es prácticamente el Caribe, en términos medios hablan de la zona Andina y también la Orinoquía.
Sin embargo, se hace la advertencia también que el fenómeno de El Niño propicie incendios. También hay unas zonas altamente vulnerables en el sur del país. El comportamiento de los incendios en estas regiones también depende de la estacionalidad. Si hay excesivo sol, las pasturas se secan y tienden a los incendios. Allí tenemos esa alerta, ahí la clave es empezar con esa coordinación con los municipios y los departamentos que la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre) inició.
Nosotros lo que queremos es, con nuestro Puesto de Mando Unificado (PMU), y lo tenemos activo, es que las secretarías de agricultura empiecen también a registrar las novedades que hay por los municipios, y así podamos hacer una buena caracterización del sector agropecuario.
¿Cuántos recursos totales estarían dispuestos a destinar para atender el evento climático?
De acuerdo a los instrumentos financieros que están activos, estamos hablando de 306.000 millones. Es importante afirmar lo de de la zona más afectada, que es el Caribe, ocho departamentos afectados, porque allí es donde se tendrá realmente desarrollo del tema de los sistemas de cosecha de agua y sistemas de riego intrapredial, que realmente es lo que va a preparar a los productores para tener agua en reserva para los momentos más críticos.
¿Cuáles son los planes que están implementando para enfrentar El Niño?
Nosotros tenemos definidas unas acciones anticipatorias que tienen que ver con el conocimiento del riesgo, con una estrategia de comunicación para que a todos los productores se les se les alerte sobre el establecimiento del fenómeno en Colombia.
Tenemos un ejercicio riguroso desde lo técnico de teorización de las cadenas que se pueden afectar, y unos instrumentos activos para atender al país. En ese caso, estamos hablando de una oferta de financiamiento que incluye varios instrumentos, como el IIGRA (Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios), el ICR (Incentivo a la Capitalización Rural), la ley de desarrollo productivo, y hay un instrumento que ha sido ampliamente probado, que tiene que ver con el seguro agropecuario.
Por otro lado, tenemos un programa para coadyuvar en los procesos de fertilización, para que las plántulas de las distintas cadenas agrícolas, incluso las pecuarias, porque igual tienen una relación directa con las pasturas, tengan un apoyo directo a través de los programas de subsidio a los insumos agropecuarios en el marco de la ley 2183, son los programas FAIA (Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios). Se ha dispuesto un monto de $110.000 millones para todo el país.
Son 421 municipios que fueron también priorizados y la UNGRD nos ha precisado respecto a los posibles impactos por fenómeno de El Niño. En ese sentido, este FAIA lo que hace es un subsidio que va entre 30 % a 45 %, y puede impactar a 40.000 productores de papa, café, maíz, arroz, frijoles, plátano, caña. La oferta es grande, y también la canasta de los insumos agropecuarios.
Venimos haciendo un análisis riguroso respecto a las cadenas que pueden afectarse más, teniendo en cuenta que el fenómeno ya ocurrió en 2023 y 2014. Es decir, es una historia que ya se conoce en el país, y sabemos claramente que se impacta a cadenas como el arroz, la papa, el café, verduras y hortalizas.
En ese sentido, lo que queremos con nuestro programa es poder coadyuvar a los productores para sus procesos nutricionales de las plántulas, así entran fuertes y pueden resistir más los períodos de estrés hídrico.
¿Cómo funciona exactamente el programa?
Tiene una gobernanza para la aprobación de los programas. Hemos hecho un ejercicio fuerte desde febrero y marzo. Ya los recursos los tiene la Fiduagraria, que es el operador, que en su momento, en 2022, se ganó la posibilidad de administrar los recursos de los programas FAIA.
Hay un comité fiduciario, y desde allí, Ministerio de Agricultura revisa la implementación de los programas, tiene un manual operativo, tiene toda una minucia técnica, y ya están en 421 municipios priorizados. Se coordina a través de la Fiduagraria con las alcaldías, las secretarías de agricultura, así los productores interesados pueden inscribirse. Es por demanda, es un programa transparente, y una vez se inscriben, ellos pagan a través de una factura lo que necesitan para hacer sus procesos de fertilización de esa factura.
A través de los almacenes autorizados y que son convocados de manera pública, reciben el apoyo del gobierno nacional sobre los insumos para bajar costos de producción. Las cadenas tienen ese apoyo entre 32 % a 45 % para mujeres y jóvenes. Porque este programa lo que quiere es que los jóvenes se queden en el campo, pero además pasar la producción convencional de alimentos a una sostenible.
Le damos más puntos a los bioinsumos. En este caso, tiene casi 45 puntos, es decir, si un campesino va al almacén y necesita $1 millón en insumos, en fertilizantes, el Gobierno le cubre $450.000, dependiendo de la cadena y de los insumos que seleccione.
¿Cómo puede una persona en las regiones acceder a ese programa?
Lo que tiene que hacer es acercarse a la secretaría de Agricultura; el orientador tiene una simbología que representa FAIA, Ministerio de Agricultura, y lo que hace es inscribirse, cumplir con los requisitos mínimos, que es la cédula, certificar que es pequeño propietario, y que efectivamente tiene el cultivo al que va a fertilizar. Sisbén, para demostrar que es población vulnerable, y tener como el presupuesto para comprar los insumos y recibir el apoyo que mencioné.
Gremios del sector manifestaron que los seguros contra el cambio climático disminuyeron, ¿qué tiene que decir el Ministerio?
Efectivamente, a comienzo del año se dispuso una bolsa para el seguro agropecuario que se cubrió en su totalidad, pero justamente el Ministerio de Agricultura dispuso otro recurso. Nuestra ministra hizo el anuncio hace más o menos tres semanas, $690.000 millones, que efectivamente permiten apalancar este instrumento a través de las aseguradoras y del Banco Agrario.
Exfuncionarios de la cartera mencionaron que la UPRA, entidad fundamental para atravesar El Niño, se ha deteriorado, ¿qué sucede es ese organismo?
Lo que yo puedo afirmar es que este Ministerio responde a la gobernanza en el fenómeno de El Niño con la UNGRD, las alertas que se han activado. Hemos tenido tres sesiones y allí participan entidades como la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria). La UPRA, efectivamente, en el marco de su misionalidad es una de las entidades claves del sector para la captura de datos de los daños y las pérdidas, porque, en este caso, estamos también frente a un marco legal, que es la ley 1523.
Esos exfuncionarios desconocen lo que la UPRA ha venido realizando, que es básicamente el acompañamiento, no solamente para el tema de la información, sino también para la captura de datos de los daños y las pérdidas, para que con base a la gobernanza de la gestión del riesgo, se pueda actuar.
Nosotros sabemos el impacto que tiene sobre el sector agropecuario, que ya está aprobado, nos hemos prácticamente reanticipado para que los instrumentos que ya están probados estén a disposición de los productores y el impacto sea menor. Allí la clave es la articulación con las entidades territoriales, y es lo que estamos haciendo. Esperamos que con esa buena comunicación logremos entregar en el ejercicio de nuestro empalme al siguiente gobierno lo más adelantado posible estos planes para su consideración y debida implementación.
Por lo pronto, nuestras acciones anticipatorias están activas, con $110.000 millones de nuestro programa FAIA, con casi $196.000 millones de todos los instrumentos de financiamiento, incluyendo el seguro agropecuario, que tiene ya un aforo, y además con otros instrumentos que en la zona de mayor impacto nos van a permitir activar todo el tema de riego intrapredial, como es el caso de la zona Caribe, por los instrumentos que se desarrollaron para atender a los damnificados del frente frío.
¿Tienen proyecciones de pérdidas para el sector a causa de El niño, si se produce con alta intensidad?
Teniendo referencia lo que ocurrió en 2023, estamos hablando de más de $5 billones, hay unas afectaciones al IPC (índice de precios al consumidor). Recuerden que este Ministerio se ha destacado por las cosechas de este Gobierno frente a la a mantener el índice de precio al consumidor, por los grandes abastecimientos que hemos tenido, y al trabajo, sobre todo de los productores. Sin embargo, el alto riesgo de las pérdidas se tendría en menor abastecimiento y aumento del IPC, lo que claramente afecta los indicadores macroeconómicos, y sobre todo, el bolsillo de los consumidores.
Allí lo que esperamos con nuestros instrumentos, con la información, las estrategias de comunicación y todas las acciones anticipatorias es minimizar esos daños. Hemos hecho reuniones con todos los gremios justamente para este tema, y esperamos que de manera conjunta nos preparemos para minimizar los impactos.
¿En cuánto disminuiría el PIB del agro si se presenta un fenómeno de alta intensidad?
Tenemos unos escenarios de moderado a extremo, en donde efectivamente valoramos unos unas afectaciones al sector agropecuario, tanto en los indicadores macroeconómicos como en el IPC. Estamos hablando de un punto en el PIB nacional, pero eso depende, las estimaciones son moderadas.
¿Algo que desee adicionar?
La prioridad máxima de las de las cadenas está para arroz, para maíz, para café, para cacao, cebolla, lechuga, arveja, frijol, papa, plátanos. Estas cadenas son estratégicas para el abastecimiento y la producción nacional. En otros tiempos teníamos que importar comida. Ahora, con el aumento del abastecimiento, hay suficiente arroz y papa.
El café que es estratégico para el para la producción nacional, dado que tenemos más de 550.000 familias productoras y de cacao que estamos exportando también. Llevan ese mensaje de esperanza a otros lugares del mundo. También lo hemos priorizado en caña, tomate, zanahoria, ñame, yuca, banana, naranja, piña, cebolla, cabezona, pasturas.
Y prioridad complementaria, tenemos otras como aguacate, mango, papaya, melón, patilla, moras, frutales. También tenemos el tema de avicultura, porcicultura y apicultura. Nos hemos esforzado por diseñar un programa que realmente responda a los productores en esta situación tan compleja que tendríamos.
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¿Habría perdidas en la productividad?
En los cultivos permanentes estamos hablando de 5,5 % de reducción de la productividad. Eso es grave porque allí tenemos afectación en la rentabilidad, ganancias del sector agropecuario. Este país vive de la producción agropecuaria pero familiar, comunitaria, de pequeña escala. Entonces, las pérdidas para los pequeños y para los medianos serían tremendas. Acá estoy dando estos datos con base al fenómeno de El Niño 2023.