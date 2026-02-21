Entrevista | Las grandes apuestas de Grupo Argos a futuro y los planes de Jorge Mario Velásquez al dejar el holding

Jorge Mario Velásquez está próximo a terminar un ciclo de 40 años en Grupo Argos. Comenzó como practicante en Cementos Argos y se movió al interior del holding de infraestructura en diversos cargos.
En poco más de un mes, Velásquez deja la Presidencia del conglomerado y está viviendo varias últimas veces: última Asamblea de Accionistas, última entrega de resultados financieros y última hoja de ruta que acompañará al holding hasta 2030.
Algunos de los objetivos que tendrá que materializar Juan Esteban Calle, futuro líder de Grupo Argos serán: multiplicar el valor del portafolio por cerca de dos veces para alcanzar un valor de arbitraje superior a los $40.000 por acción, aumentar el dividendo 2,3 veces y disminuir el endeudamiento en 70 % para incrementar la flexibilidad financiera.
Más allá de las cifras, Valora Analitik dialogó con Velásquez sobre su lectura del trabajo diario, las lecciones empresariales y su vida a partir del primero de abril.
¿Cuál es su expectativa de cara a esa llegada de Juan Esteban Calle?
Yo creo que Juan (Esteban Calle) ha sido parte de la construcción de esta historia, va a tener un momento maravilloso, una compañía con flexibilidad financiera, con un pipeline de proyectos muy importantes en concesiones, en energía, con US$2.500 en caja, con unos proyectos de reingreso al mercado norteamericano muy potentes.
Es una persona que comparte valores, principios y la cultura de esta organización, de manera que estoy seguro que no solamente va a continuar con esta tarea, sino que la va a llevar a un estadio superior.
Grupo Argos parece no tener miedo de seguir emprendiendo, con negocios como Odinsa Aguas o las iniciativas de Celsia, ¿cómo lo hacen?
Yo atribuyo eso a la cultura que hay en la organización. Uno no puede vivir toda la vida de los éxitos del pasado, ni pensando que el que lo trajo hasta este punto lo va a hacer exitoso de aquí en adelante.
El mundo cambia, las oportunidades cambian, y en ese orden de ideas es muy importante reinventarse, estar mirando el mundo de manera abierta, viendo las oportunidades que emergen y, sobre todo, creando una capacidad y una cultura que innove y que sea capaz de emprender nuevas avenidas de crecimiento en las organizaciones.
¿Cuáles son esas grandes metas que se plantean para Grupo Argos?
Viene la materialización del proyecto de reingreso al mercado norteamericano en una plataforma de agregados, no necesariamente de cemento, sino de agregados, basados en unas capacidades que estamos construyendo en la República Dominicana y en Panamá, en posiciones portuarias y logísticas construidas en Estados Unidos.
Viene la expansión de las energías renovables no convencionales en Celsia, viene el ingreso en las baterías de almacenamiento de gran escala, viene la materialización de los proyectos transformacionales en Odinsa, el aeropuerto de Bogotá, el túnel Aburrá Oriente, Conexión Centro, la Perimetral de La Sabana, el nuevo aeropuerto de Cartagena. De manera que proyectos hay muchos.
¿Cómo leen ustedes hoy en día esos pequeños accionistas que fueron parte de la creación del holding?
Con toda la admiración, respeto y gratitud. Los fundadores de esta compañía inculcaron no solamente el capital y la dinámica arrancar a construir lo que es esta compañía, sino que inculcaron los principios y los valores que nos han traído hasta acá.
Nosotros nos debemos a la visión de unos emprendedores que tuvieron una visión extraordinaria, y que, además, se han multiplicado en números durante años, y nos han hecho lo que somos hoy, a los accionistas nos debemos.
¿Qué sigue en la vida de Jorge Mario?
Viene una nueva etapa llena de retos, de cosas lindas. Voy a servir en juntas, voy a estar ocupado, voy a trabajar en fundaciones, voy a devolver todo lo que la vida me ha dado. También voy a dedicarle tiempo a mis nietos, un poquito de muchas cosas.
¿Qué se lleva de su paso por el holding?
Me quedó la tranquilidad del deber cumplido. Quedo con la tranquilidad de que trabajamos por unos principios fundamentales, que era preservar la historia de esta compañía, garantizar que todos los accionistas, grandes, medianos pequeños, tuvieran la posibilidad de desarrollar el plan de negocios, que fueran justamente tratados, y eso se consiguió, de manera que muy contento por lo que pasó.
