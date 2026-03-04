Entrevista | Bogotá inaugura un centro único para productores de flores: así cambiará el sector 

La floricultura se ha consolidado como uno de los sectores agrícolas más importantes de Colombia y un motor clave de sus exportaciones no minero-energéticas. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el país exportó más de US$2.400 millones en flores en 2025, lo que posiciona a este producto como uno de los principales bienes agrícolas vendidos al exterior.
Además, de acuerdo con ProColombia, Colombia es actualmente el segundo exportador mundial de flores cortadas, solo detrás de Países Bajos, con presencia en más de 100 mercados internacionales. Estados Unidos continúa siendo el principal destino, al concentrar cerca del 80 % de las exportaciones del sector, seguido por mercados como Reino Unido, Japón y Canadá.
El peso económico de esta industria también se refleja en el empleo. Datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indican que la floricultura genera más de 200.000 empleos entre directos e indirectos, con una fuerte participación femenina, especialmente en las regiones productoras de la Sabana de Bogotá y Antioquia.
En un mercado global cada vez más competitivo, la innovación genética y el desarrollo de nuevas variedades se han convertido en factores determinantes para sostener la posición de Colombia como potencia exportadora de flores.
Bogotá será sede de un nuevo centro de innovación de flores
En ese contexto, Bogotá será sede de un nuevo centro de innovación floral tipo “one-stop shop”, un espacio diseñado para que los productores colombianos encuentren en un solo lugar avances en genética, mejoramiento y soluciones para sus programas de producción.
El centro está orientado principalmente a productores de la Sabana de Bogotá —la principal zona floricultora del país—, aunque también estará abierto a cultivadores de otras regiones.
La instalación ofrecerá un amplio portafolio de flores de corte, entre ellas rosa, crisantemo, clavel, dianthus barbatus, limonium, gerbera y cala, permitiendo que los productores conozcan nuevas variedades alineadas con las tendencias del mercado internacional y reciban acompañamiento técnico especializado.
Además, el proyecto busca facilitar el acceso de los cultivadores a genética avanzada que les permita fortalecer la competitividad de sus portafolios en mercados internacionales.
El centro es desarrollado por Dümmen Orange, uno de los principales hibridadores de plantas ornamentales a nivel global, cuyas variedades han sido reconocidas internacionalmente, incluyendo premios como el “Biggest Champion” en Proflora por la rosa Bluez+.
La razón estratégica detrás de su ubicación en Bogotá
Según Bas Pellenaars, director comercial para Latinoamérica de Dümmen Orange, la decisión de ubicar el centro cerca de Bogotá respondió principalmente a la necesidad de estar cerca de los productores.
“Primero buscábamos una ubicación alrededor de Bogotá para estar lo más cerca posible de nuestros clientes y asegurarnos de hacer nuestras selecciones en un clima similar al de ellos”, explicó el directivo a Valora Analitik
El proceso de selección también estuvo condicionado por la disponibilidad del terreno.
“Uno de nuestros clientes alquilaba esta ubicación anteriormente, pero para él era demasiado pequeña para operar eficientemente. Para nosotros el tamaño era perfecto, así que decidimos instalarnos allí y adaptar el sitio a nuestras necesidades”, añadió.
Esta proximidad permitirá que los productores puedan evaluar nuevas variedades en condiciones climáticas similares a las de sus cultivos, lo que facilita la toma de decisiones sobre futuras siembras.
Cómo funcionará el modelo “one-stop shop”
“En nuestra industria es común que los clientes primero vean el desempeño técnico y el valor comercial de una variedad en el showroom del obtentor antes de hacer un pedido o solicitar una prueba”, explicó Pellenaars.
Sin embargo, hasta ahora estos espacios solían estar distribuidos en diferentes ubicaciones.
El problema era que esas exhibiciones estaban separadas geográficamente.
“Hasta ahora, los showrooms de nuestros principales cultivos de flores de corte estaban en diferentes lugares, por lo que nuestros clientes tenían que desplazarse a varios sitios para ver el portafolio de Dümmen Orange”, añadió.
Con el nuevo centro, esa dinámica cambiará. “Ahora estos cultivos podrán verse en una sola ubicación”, señaló el directivo, quien también destacó que el espacio permitirá integrar nuevos cultivos que antes no tenían un showroom dedicado en Colombia.
Uno de los objetivos centrales del centro será acelerar el desarrollo y adopción de nuevas variedades en el país.
“Al tener nuestro centro de pruebas y showroom cerca de los productores, podrán innovar más rápido y reducir el tiempo para llevar nuevas variedades al mercado”, afirmó Pellenaars.
El directivo explicó que el espacio permitirá evaluar hasta siete cultivos diferentes en un mismo lugar, lo que facilita la comparación entre variedades y amplía la capacidad de pruebas.
“También hemos ampliado nuestra área de evaluación, lo que nos permitirá probar más variedades más rápido y asegurarnos de que nuestras mejores innovaciones estén disponibles para los productores con mayor rapidez”, agregó.
El nuevo centro no estará limitado a grandes compañías floricultoras. Según la empresa, cualquier productor interesado podrá visitar las instalaciones.
“Todos son bienvenidos. Nuestro objetivo es estar lo más cerca posible de nuestros clientes y no apuntar a un tamaño específico de productor”, aseguró Pellenaars.
La iniciativa también tendrá impacto en el empleo local. De acuerdo con la compañía, se espera que el centro genere alrededor de 50 empleos en diferentes niveles y perfiles, además de funcionar como base para su equipo comercial en la región.
La inauguración oficial se realizará el 6 de marzo, seguida por una semana de Open House entre el 9 y el 13 de marzo, durante la cual los productores podrán recorrer las instalaciones, conocer nuevas variedades y recibir asesoría técnica especializada.
Para un sector que depende en gran medida de las exportaciones y de la diferenciación del producto, la innovación genética y la rapidez para introducir nuevas variedades son factores cada vez más determinantes.