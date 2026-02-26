Una de las cervecerías más premiadas de Latinoamérica llega a Bogotá 

En 2024, una de las cervecerías latinoamericanas fue reconocida como la mejor cerveza de América en la Copa de Cervezas de América, uno de los certámenes más exigentes y competitivos del sector en la región.
El galardón no solo la posicionó en el radar continental, sino que consolidó un recorrido internacional que ya incluía medallas en Europa, Asia y múltiples competencias especializadas.
La Copa de Cervezas de América, que reúne a jueces certificados y productores de distintos países, se ha convertido en un termómetro técnico de calidad para la industria artesanal.
A esto se suman distinciones en escenarios como el World Beer Awards de Inglaterra, la Copa Quetzal en Guatemala, la Copa Austral y la Copa Puente del Mundo, además de reconocimientos en los Korea International Beer Awards y la Copa Guaraní.
Obtener preseas en estos espacios implica superar evaluaciones sensoriales rigurosas, catas a ciegas y estándares internacionales.
Con ese historial, una de las cervecerías artesanales más premiadas de Latinoamérica inicia ahora su operación en Bogotá, marcando un nuevo movimiento en el mercado cervecero colombiano.
Se trata de La Rana Dorada, marca fundada hace 16 años en Panamá, que fue distinguida en 2024 como la mejor cerveza de América y que hoy es la cervecería artesanal líder en su país de origen.
En 2025 superó los 600.000 litros de producción anual y consolidó una red de 11 locales en Ciudad de Panamá, además de franquicias en regiones como Chiriquí y Coronado
Producción de esta cerveza en Colombia y alianza estratégica
La entrada al mercado colombiano no se realizará mediante importación, sino a través de producción local. La compañía selló una alianza estratégica con Pola del Pub y el Irish Pub para fabricar sus cervezas en la planta de Tocancipá, con un volumen inicial de 130 barriles mensuales.
Este modelo permite optimizar costos logísticos, garantizar frescura del producto y responder con mayor rapidez a la demanda. Para el mercado bogotano, implica la llegada de una marca internacional con respaldo técnico y premios, pero con estructura productiva en el país.
Inicialmente, la oferta incluirá dos de sus referencias más reconocidas: La Blanche, una cerveza de trigo estilo Witbier con notas de naranja, cilantro y limonaria, y su IPA, de perfil lupulado con matices cítricos y de caramelo. Ambas han sido protagonistas en competencias internacionales.
El desembarco en la capital estará acompañado por la apertura de un local propio en el sector de Usaquén, un pub de 300 metros cuadrados con un concepto juvenil y tropical.
La elección de esta zona responde a su consolidación como corredor gastronómico y de entretenimiento de alto tráfico, con público joven, ejecutivo y de poder adquisitivo medio y alto.
La identidad de la marca está ligada a la rana dorada panameña, una especie en vía de extinción que es símbolo nacional en ese país. Un porcentaje de la venta de cada cerveza se destina a dar visibilidad y contribuir a su conservación, integrando así un componente ambiental a su narrativa de marca.
“Estamos convencidos de que La Rana Dorada es una cervecería de máxima calidad, de las mejores de Latinoamérica y creemos que Bogotá es un mercado que merece tener más y mejores cervezas. Por eso traemos esta nueva propuesta fresca, juvenil, muy actual que revolucionará la oferta cervecera de la capital”, afirmó Hernan Justiniani, gerente general de La Rana Dorada.
El establecimiento contará con jardín cervecero, espacios de bolirana y mesas para cartas, además de programación con DJ’s en vinilo y una carta de pizzas diseñadas por el pizzero napolitano Angelo Doganieri, preparadas en horno de leña
El mercado cervecero colombiano continúa dominado por grandes jugadores industriales, pero el segmento artesanal ha ganado terreno en la última década, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín. El consumidor ha mostrado mayor interés por propuestas diferenciadas, ingredientes especiales y experiencias asociadas al consumo.